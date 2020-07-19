Министр спорта Подмосковья: «Химки» хотят выиграть КР и сыграть в Европе

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Химки» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1 и вышли в финал, в котором встретятся с победителем матча между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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«Каждая из команд — не подарок. “Зенит” будет идти на золотой дубль, у “Спартака” будет запредельная мотивация, потому что победа в Кубке — единственная возможность попасть в еврокубки. “Красно-белые” нестабильно играют летом, а “Зенит” уверенно стал чемпионом. Но точно, что им будет непросто против “Химок”. Наш клуб во второй раз в истории вышел в финал и хочет выиграть трофей и выйти в Лигу Европы», — сказал Терюшков по телефону.

«В контрактах прописаны премиальные. Все мы надеемся на победу в Кубке России», — добавил он.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон.