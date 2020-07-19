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11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Министр спорта Подмосковья: «Химки» хотят выиграть КР и сыграть в Европе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости, Сергей Астахов. Подмосковный футбольный клуб «Химки» понимает, что в финале Кубка России будет тяжело, но команда рассчитывает на победу в турнире и выход в Лигу Европу, заявил РИА Новости министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Химки» нанесли поражение екатеринбургскому «Уралу» в полуфинале Кубка России со счетом 3:1 и вышли в финал, в котором встретятся с победителем матча между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

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«Каждая из команд — не подарок. “Зенит” будет идти на золотой дубль, у “Спартака” будет запредельная мотивация, потому что победа в Кубке — единственная возможность попасть в еврокубки. “Красно-белые” нестабильно играют летом, а “Зенит” уверенно стал чемпионом. Но точно, что им будет непросто против “Химок”. Наш клуб во второй раз в истории вышел в финал и хочет выиграть трофей и выйти в Лигу Европы», — сказал Терюшков по телефону.

«В контрактах прописаны премиальные. Все мы надеемся на победу в Кубке России», — добавил он.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 15 мая постановил, что сезон Футбольной национальной лиги (ФНЛ) не будет доигран. Таким образом, «Химки» заняли итоговое второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ и получили прямую путевку в РПЛ на предстоящий сезон.

Ранее Терюшков сообщал, что «Химки» предоставили в РФС гарантии бюджета, который позволяет заявиться в РПЛ, но выступать команда будет в ФНЛ. В четверг Терюшков сообщил РИА Новости, что «Химки» определятся с лигой, в которой будут выступать в сезоне-2020/21, после полуфинала Кубка России.

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