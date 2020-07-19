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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак прокомментировал обсуждение судейства в матчах «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями перед матчем полуфинала Кубка России против «Спартака».

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— Две недели прошло после титула в РПЛ? Нет, расслабленного состояния не было. Эти недели прошли так же, как и предыдущие. Также готовились ко всем матчам. Пытались дать проявить себя тем игрокам, которые меньше и играли. А нашим лидерам отдохнуть.

Матч со «Спартаком»? Специальные разговоры с игроками не нужны, готовимся к каждому матчу. Задача стать чемпионами выполнена. Желание одно — пробиться в финал Кубка. А дальше посмотрим, это футбол. Судейство и «Спартак»? Это естественно, когда много говорят об интересных матчах. У «Спартака» и «Зенита» много болельщиков, обсуждают. Наша задача — играть, работать, выходить на поле, где все будет видно, кто сильнее. Мотивация будет сумасшедшая, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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