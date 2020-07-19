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20:40 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» на своем поле со счетом 2:1 обыграл столичный «Спартак» в полуфинале Олимп — Кубка России по футболу. Встреча прошла на «Газпром Арене» в присутствии 7 548 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Артем Дзюба (24-я минута, с пенальти) и Далер Кузяев (45+3). У «Спартака» отличился Александр Соболев (45+1). На 43-й минуте мяч в ворота «Зенита» отправил Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда. На 81-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Спартаком» с кромки поля руководил главный тренер Доменико Тедеско. Немецкий специалист был дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) после встречи с «Локомотивом» (1:1), отстранение не распространяется на матчи Кубка России.

Эта встреча стала 58-й между командами в официальных турнирах. «Зенит» одержал 23-ю победу, «Спартак» побеждал 19 раз, вничью завершились 16 встреч. Красно-белые последний раз обыгрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года (3:2).

«Зенит» в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем (1999, 2010, 2016) турнира и один раз потерпел поражение в заключительной встрече (2002). «Спартак» выигрывал трофей трижды (1994, 1998, 2003) и дважды выходил в финал (1996, 2006).

Ранее в воскресенье подмосковные «Химки» в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

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Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Футбол, Кубок России, 1/2 финала19.07.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей СемакДоменико Тедеско
Голы
Артем Дзюба24′
Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)45+1′
Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)45+3′
Составы команд
41Михаил Кержаков
98Александр Максименко
18Юрий Жирков
39Павел Маслов
6Бранислав Иванович
6Айртон
74′
44Ярослав Ракицкий
27′
2Самюэль Жиго
90+1′
8Филипе Силва Малком
14Георгий Джикия
81′
22Артем Дзюба
10Зелимхан Бакаев
5Вильмар Барриос
17′
77Александр Соболев
39′
15Вячеслав Караваев
77′
33Алекс Крал
4Йордан Осорио
56Илья Гапонов
24′53′
3Дуглас Сантос
2′62′
92Николай Рассказов
27Магомед Оздоев
89′
54Наиль Умяров
70′
14Далер Кузяев
81′90′
8Гус Тил
91Алексей Сутормин
23Джордан Ларссон
87′
7Сердар Азмун
90′
9Резиуан Мирзов
11Себастьян Дриусси
Статистика
5Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)14
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые7
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
ВАРЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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