«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

В составе «Зенита» голы забили Артем Дзюба (24-я минута, с пенальти) и Далер Кузяев (45+3). У «Спартака» отличился Александр Соболев (45+1). На 43-й минуте мяч в ворота «Зенита» отправил Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен
«Спартаком» с кромки поля руководил главный тренер Доменико Тедеско. Немецкий специалист был дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) после встречи с «Локомотивом» (1:1), отстранение не распространяется на матчи Кубка России.
«Зенит» в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем (1999, 2010, 2016) турнира и один раз потерпел поражение в заключительной встрече (2002). «Спартак» выигрывал трофей трижды (1994, 1998, 2003) и дважды выходил в финал (1996, 2006).
Ранее в воскресенье подмосковные «Химки» в гостях обыграли екатеринбургский «Урал» (3:1) и вышли в финал турнира. Решающий матч Кубка России между «Зенитом» и «Химками» пройдет 25 июля в Екатеринбурге.
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Артем Дзюба
|24′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|45+1′
|Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)
|45+3′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|18
|Юрий Жирков
|39
|Павел Маслов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Айртон
74′
|44
|Ярослав Ракицкий
27′
|2
|Самюэль Жиго
90+1′
|8
|Филипе Силва Малком
|14
|Георгий Джикия
81′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Вильмар Барриос
17′
|77
|Александр Соболев
39′
|15
|Вячеслав Караваев
77′
|33
|Алекс Крал
|4
|Йордан Осорио
|56
|Илья Гапонов
24′53′
|3
|Дуглас Сантос
2′62′
|92
|Николай Рассказов
|27
|Магомед Оздоев
89′
|54
|Наиль Умяров
70′
|14
|Далер Кузяев
81′90′
|8
|Гус Тил
|91
|Алексей Сутормин
|23
|Джордан Ларссон
87′
|7
|Сердар Азмун
90′
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Себастьян Дриусси
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)