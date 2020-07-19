«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Зенита» голы забили Артем Дзюба (24-я минута, с пенальти) и Далер Кузяев (45+3). У «Спартака» отличился Александр Соболев (45+1). На 43-й минуте мяч в ворота «Зенита» отправил Самуэль Жиго, однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен из-за офсайда. На 81-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Спартаком» с кромки поля руководил главный тренер Доменико Тедеско. Немецкий специалист был дисквалифицирован на три матча Тинькофф — Российской премьер лиги (РПЛ) после встречи с «Локомотивом» (1:1), отстранение не распространяется на матчи Кубка России.

Эта встреча стала 58-й между командами в официальных турнирах. «Зенит» одержал 23-ю победу, «Спартак» побеждал 19 раз, вничью завершились 16 встреч. Красно-белые последний раз обыгрывали «Зенит» в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года (3:2).

«Зенит» в пятый раз вышел в финал Кубка России, клуб трижды становился победителем (1999, 2010, 2016) турнира и один раз потерпел поражение в заключительной встрече (2002). «Спартак» выигрывал трофей трижды (1994, 1998, 2003) и дважды выходил в финал (1996, 2006).