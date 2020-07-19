«Зенит» и «Спартак» выдали суперматч! Дзюба опять забил родному клубу

Источник: РИА "Новости"

Встречи «Зенита» со «Спартаком» не нуждаются в дополнительной рекламе. Однако перед кубковым полуфиналом соперники словно задались целью ещё сильнее привлечь внимание к «дерби двух столиц». Причём на уровне руководства клубов. Гендиректор чемпионов России Александр Медведев отпустил в интервью жёсткую шутку в адрес москвичей, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. Леонид Федун в свою очередь пытался через СМИ оказать давление на судей петербургского матча: «Предлагаю организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами», — заявил владелец красно-белых.

После этих историй все ждали огня на «Газпром Арене». И игра действительно получилась огненной! Были и голы, и стычки, и решения судей с VAR. В финал в отличие от первой сегодняшней игры вышел всё-таки фаворит. «Зенит» сыграет с «Химками».

Главные события матча в Петербурге:

— В основу «Зенита» вернулся Бранислав Иванович. Сербский капитан пропустил последние три матча, так как улетал на родину из-за трагедии в семье. Неожиданно оказался в запасе Магомед Оздоев — его заменил в центре поля Дуглас Сантос.

— В заявке «Спартака» отсутствовали Роман Зобнин и Эсекьель Понсе. Оба пропускали игру из-за дисквалификации: в четвертьфинале с ЦСКА полузащитник заработал вторую жёлтую карточку, а нападающий и вовсе был удалён. Тем не менее оба прилетели с командой в Петербург. Любопытно, что Тедеско сохранил связку Илья Гапонов — Павел Маслов, а Николай Рассказов остался на скамейке.

— Ответ на традиционный вопрос противостояния «Зенита» с красно-белыми «Забьёт ли Дзюба «Спартаку», был получен уже на 24-й минуте. Как обычно в матчах команды Тедеско не обошлось без системы VAR. Повтор помог судье разобраться в непростом эпизоде: Гапонов прозевал рывок Сердара Азмуна и ударил нападающего «Зенита» по ноге. Дзюба очень спокойно реализовал пенальти, словно совсем не нервничал: катнул мяч в самый угол ворот Александра Максименко.

— В целом первый тайм прошёл с большим игровым преимуществом «Зенита», хотя до первого гола хозяева предложили такой темп игры, который устраивал «Спартак». Тем не менее к перерыву чемпион выигрывал по ударам — 11:3 (в створ — 4:2). Дзюба упустил ещё как минимум два отличных момента. Кроме того, едва не подрался со своим коллегой по амплуа Александром Соболевым. Возможно, капитан сборной России специально пытался спровоцировать более молодого спартаковца, имевшего «горчичник» и рисковавшего заработать красную карточку.

— «Зенит» не очень хорошо переходил из атаки в оборону. «Спартак» этим пользовался. Так, Зелимхан Бакаев посадил на жёлтые карточки Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса, а Айртон заработал штрафной, который завершился скидкой Соболева и голом Самуэля Жиго из очевидного офсайда. Между тем, Соболев, кажется, специально искал единоборства в воздухе с теми, кто слабее Ивановича играет наверху — смещался к Ракицкому или крайним защитникам «Зенита». Центрфорвард «Спартака» поймал свой шанс: переиграл на «втором этаже» Вячеслава Караваева после подачи Бакаева и сравнял счёт.

— Когда «Спартак» сравнял счёт, Тедеско с сарказмом показывал судьям — смотрите VAR. Но лучше бы тренер в эти минуты не поддавался эмоциям, а объяснил команде, как доиграть играть тайм. Вообще тактический план немца был не очень понятен: с одной стороны, гости не сидели глубоко в обороне, с другой, не предложили внятного прессинга. В результате «Зенит» быстро нашёл пространство и ответил голом на гол: Малком разобрался с Масловым и Гапоновым, а Далер Кузяев оказался в нужной точке.

— Во втором тайме «Спартак», пожалуй, превзошёл «Зенит» по движению. По крайней мере бросалось в глаза, что чем больше идёт игра, тем крепче устают игроки сине-бело-голубых. Хозяевам было бы проще, реализуй они свои моменты. Тот же Дзюба вполне мог оформить дубль. Однако второй тайм команда Тедеско выиграла по ударам — 6:3 (в створ -2:1). Шансы уйти от поражения в Петербурге у красно-белых были. Например, Соболев опять едва не забил со «второго этажа».