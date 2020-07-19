«Зенит» и «Спартак» выдали суперматч! Дзюба опять забил родному клубу
Команда Сергея Семака вышла в финал Кубка России и близка к завоеванию второго трофея.
Команда Сергея Семака вышла в финал Кубка России и близка к завоеванию второго трофея.
Встречи «Зенита» со «Спартаком» не нуждаются в дополнительной рекламе. Однако перед кубковым полуфиналом соперники словно задались целью ещё сильнее привлечь внимание к «дерби двух столиц». Причём на уровне руководства клубов. Гендиректор чемпионов России Александр Медведев отпустил в интервью жёсткую шутку в адрес москвичей, за что был оштрафован на 200 тыс. рублей. Леонид Федун в свою очередь пытался через СМИ оказать давление на судей петербургского матча: «Предлагаю организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами», — заявил владелец
После этих историй все ждали огня на «Газпром Арене». И игра действительно получилась огненной! Были и голы, и стычки, и решения судей с VAR. В финал в отличие от первой сегодняшней игры вышел
— В основу «Зенита» вернулся Бранислав Иванович. Сербский капитан пропустил последние три матча, так как улетал на родину
— В заявке «Спартака» отсутствовали Роман Зобнин и Эсекьель Понсе. Оба пропускали игру
— Ответ на традиционный вопрос противостояния «Зенита» с
— В целом первый тайм прошёл с большим игровым преимуществом «Зенита», хотя до первого гола хозяева предложили такой темп игры, который устраивал «Спартак». Тем не менее к перерыву чемпион выигрывал по ударам — 11:3 (в створ — 4:2). Дзюба упустил ещё как минимум два отличных момента. Кроме того, едва не подрался со своим коллегой по амплуа Александром Соболевым. Возможно, капитан сборной России специально пытался спровоцировать более молодого спартаковца, имевшего «горчичник» и рисковавшего заработать красную карточку.
— «Зенит» не очень хорошо переходил из атаки в оборону. «Спартак» этим пользовался. Так, Зелимхан Бакаев посадил на жёлтые карточки Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса, а Айртон заработал штрафной, который завершился скидкой Соболева и голом Самуэля Жиго из очевидного офсайда. Между тем, Соболев, кажется, специально искал единоборства в воздухе с теми, кто слабее Ивановича играет наверху — смещался к Ракицкому или крайним защитникам «Зенита». Центрфорвард «Спартака» поймал свой шанс: переиграл на «втором этаже» Вячеслава Караваева после подачи Бакаева и сравнял счёт.
— Когда «Спартак» сравнял счёт, Тедеско с сарказмом показывал судьям — смотрите VAR. Но лучше бы тренер в эти минуты не поддавался эмоциям, а объяснил команде, как доиграть играть тайм. Вообще тактический план немца был не очень понятен: с одной стороны, гости не сидели глубоко в обороне, с другой, не предложили внятного прессинга. В результате «Зенит» быстро нашёл пространство и ответил голом на гол: Малком разобрался с Масловым и Гапоновым, а Далер Кузяев оказался в нужной точке.
— Во втором тайме «Спартак», пожалуй, превзошёл «Зенит» по движению. По крайней мере бросалось в глаза, что чем больше идёт игра, тем крепче устают игроки
— Концовку «Зенит» доигрывал по «спартаковской» схеме — с тремя центральными защитниками. Йордан Осорио вышел в том числе для того, чтобы справляться с подачами в штрафную Михаила Кержакова. Семак не снял с игры Малкома, который недостаточно полезен без мяча, а оставил бразильца на поле вместе с парой форвардов в надежде на его волшебные атакующие качества. Эта перестановка помогла «Зениту» — спартаковцам стало тяжелее создавать моменты и возвращать себе мяч. Чемпионы России довели игру до победы.
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Артем Дзюба
|24′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|45+1′
|Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)
|45+3′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|18
|Юрий Жирков
|39
|Павел Маслов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Айртон
74′
|44
|Ярослав Ракицкий
27′
|2
|Самюэль Жиго
90+1′
|8
|Филипе Силва Малком
|14
|Георгий Джикия
80′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Вильмар Барриос
17′
|77
|Александр Соболев
39′
|15
|Вячеслав Караваев
76′
|33
|Алекс Крал
|4
|Йордан Осорио
|56
|Илья Гапонов
24′53′
|3
|Дуглас Сантос
2′62′
|92
|Николай Рассказов
|27
|Магомед Оздоев
89′
|54
|Наиль Умяров
70′
|14
|Далер Кузяев
80′90′
|8
|Гус Тил
|91
|Алексей Сутормин
|23
|Джордан Ларссон
87′
|7
|Сердар Азмун
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Себастьян Дриусси
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)