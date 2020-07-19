Фанаты «Зенита» после победы над «Спартаком» посвятили баннер Федуну

«Зенит» в воскресенье обыграл «Спартак» в полуфинале Кубка России со счетом 2:1. Ранее Леонид Федун неоднократно намекал на то, что петербуржцы имеют преимущество за счет более благосклонного отношения судей.

Сразу после финального свистка на фанатской трибуне «Зенита» появился баннер, где Федун изображен в роли одного из героев популярного научно-фантастического сериала «Черное зеркало». На полотне нарисовано, как владелец «Спартака» с экрана разбитого телевизора смотрит на болельщиков своей команды.