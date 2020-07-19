«Уважения нет совсем. В следующий раз им будет больно». Газизов в шоке от баннера про Федуна

— Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно. (Дмитрий Зеленов).