«Уважения нет совсем. В следующий раз им будет больно». Газизов в шоке от баннера про Федуна
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков «Зенита», на котором председатель совета директоров
Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал баннер болельщиков «Зенита», на котором председатель совета директоров
— Есть вещи, которые называются простым словом. Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Это нехорошо. Уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем этого соперника, уважаем «Зенит» и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, им всем будет больно. (Дмитрий Зеленов).
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Артем Дзюба
|24′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|45+1′
|Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)
|45+3′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|18
|Юрий Жирков
|39
|Павел Маслов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Айртон
74′
|44
|Ярослав Ракицкий
27′
|2
|Самюэль Жиго
90+1′
|8
|Филипе Силва Малком
|14
|Георгий Джикия
80′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Вильмар Барриос
17′
|77
|Александр Соболев
39′
|15
|Вячеслав Караваев
76′
|33
|Алекс Крал
|4
|Йордан Осорио
|56
|Илья Гапонов
24′53′
|3
|Дуглас Сантос
2′62′
|92
|Николай Рассказов
|27
|Магомед Оздоев
89′
|54
|Наиль Умяров
70′
|14
|Далер Кузяев
80′90′
|8
|Гус Тил
|91
|Алексей Сутормин
|23
|Джордан Ларссон
87′
|7
|Сердар Азмун
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Себастьян Дриусси
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)