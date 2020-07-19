Доменико Тедеско: Это была встреча учеников против учителей
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча ½ финала
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча ½ финала
— Сегодня была встреча учеников против учителей. У нас молодая команда: Гапонов, Маслов, Умяров и так далее, — сказал Тедеско. — Они играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, Лигу чемпионов, они намного опытнее и старше. Но у нас были моменты — и игра была намного лучше, чем зимой. Хорошо, что новый сезон начнётся с нуля. Когда мы пришли, у нас были неудачи. Была непростая психологическая ситуация. Если бы грядущая пауза между сезонами была бы подольше, было бы хорошо. (Гоша Чернов).
|Сергей Семак
|Доменико Тедеско
|Артем Дзюба
|24′
|Александр Соболев(Зелимхан Бакаев)
|45+1′
|Далер Кузяев(Филипе Силва Малком)
|45+3′
|41
|Михаил Кержаков
|98
|Александр Максименко
|18
|Юрий Жирков
|39
|Павел Маслов
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Айртон
74′
|44
|Ярослав Ракицкий
27′
|2
|Самюэль Жиго
90+1′
|8
|Филипе Силва Малком
|14
|Георгий Джикия
80′
|22
|Артем Дзюба
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Вильмар Барриос
17′
|77
|Александр Соболев
39′
|15
|Вячеслав Караваев
76′
|33
|Алекс Крал
|4
|Йордан Осорио
|56
|Илья Гапонов
24′53′
|3
|Дуглас Сантос
2′62′
|92
|Николай Рассказов
|27
|Магомед Оздоев
89′
|54
|Наиль Умяров
70′
|14
|Далер Кузяев
80′90′
|8
|Гус Тил
|91
|Алексей Сутормин
|23
|Джордан Ларссон
87′
|7
|Сердар Азмун
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|11
|Себастьян Дриусси
|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)