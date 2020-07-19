Доменико Тедеско: Это была встреча учеников против учителей

— Сегодня была встреча учеников против учителей. У нас молодая команда: Гапонов, Маслов, Умяров и так далее, — сказал Тедеско. — Они играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, Лигу чемпионов, они намного опытнее и старше. Но у нас были моменты — и игра была намного лучше, чем зимой. Хорошо, что новый сезон начнётся с нуля. Когда мы пришли, у нас были неудачи. Была непростая психологическая ситуация. Если бы грядущая пауза между сезонами была бы подольше, было бы хорошо. (Гоша Чернов).