«Посмотри на табло, дурашка! Отстали от “Зенита” больше, чем на 30 очков». Медведев — после победы над «Спартаком»

«Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду “Спартак”, используя именно такое выражение. Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал “Зенит” дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия. У “Спартака” хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: “Посмотри на табло, дурашка!” “Спартак” отстал от “Зенита” вроде больше, чем на 30 очков (за тур до окончания чемпионата между командами 33 очка разницы. — Sport24), 3 раза проиграл… О чем здесь говорить?» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.