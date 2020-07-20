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12:37 (мск), источник: Sport24

«Посмотри на табло, дурашка! Отстали от “Зенита” больше, чем на 30 очков». Медведев — после победы над «Спартаком»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после победы над «Спартаком» (2:1) в полуфинале Кубка России отреагировал на слова владельца красно-белых Леонида Федуна, который назвал «Зенит» дутым чемпионом.

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«Мы очень рады этой победе над сильной командой и выходом в финал. Победили команду “Спартак”, используя именно такое выражение. Леонид Федун пожаловался на судейство и назвал “Зенит” дутым чемпионом? Жаловаться на судейство — это последнее дело. Когда других аргументов нет, то начинают жаловаться на судейство. Такое есть в любом виде спорта, не буду комментировать их высказывания и действия. У “Спартака” хорошая команда, хорошая перспектива. Будем рады соперничать с ними в будущем. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: “Посмотри на табло, дурашка!” “Спартак” отстал от “Зенита” вроде больше, чем на 30 очков (за тур до окончания чемпионата между командами 33 очка разницы. — Sport24), 3 раза проиграл… О чем здесь говорить?» — сказал Медведев в беседе с корреспондентом Sport24 Данилом Алешиным.

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