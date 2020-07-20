Ученики против учителей. «Спартак» уступил «Зениту» в полуфинале Кубка России по футболу

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За этот трофей поспорят действующий чемпион страны петербургский «Зенит» и ставшие вторыми в досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки», которые на стадии ½ финала обыграли московский «Спартак» (2:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1) соответственно. Победитель Кубка России получит путевку в групповой этап Лиги Европы сезона-2020/21, в случае победы «Зенита» эта путевка достанется шестой команде по итогам сезона РПЛ.

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Полуфинальный матч «Зенит» — «Спартак» прошел на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Первый гол в середине первого тайма с пенальти забил форвард «Зенита» Артем Дзюба, на первой добавленной минуте к первому тайму Александр Соболев сравнял счет, через две минуты Далер Кузяев отправил второй мяч в ворота московской команды. На 43-й минуте гол в ворота «Зенита» забил Самуэль Жиго, однако после консультации главного арбитра Сергея Иванова с судьями, отвечавшими за систему видеоассистента рефери (VAR), взятие ворот было отменено из-за офсайда.

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«С нашей стороны получился хороший первый тайм, забили два мяча, могли еще забить, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер “Зенита” Сергей Семак. — Что касается соперника, то можно поблагодарить “Спартак” за хороший матч, сумасшедшую самоотдачу. Сегодня был настоящий кубковый матч с изобилием спорных решений, карточек. Но это эмоции, и поэтому я доволен ребятами».

Поражение «Спартака» от «Зенита» оставило красно-белым призрачный шанс на попадание в еврокубки в следующем сезоне, однако выездная победа московского «Динамо» над «Краснодаром» со счетом 2:0 в перенесенном матче 23-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоялся в воскресенье после полуфиналов кубка, лишила «Спартак» шансов на участие в еврокубках в следующем сезоне, красно-белые пропустят европейские клубные турниры впервые с сезона-2015/16. Поражение «Краснодара» лишило клуб шансов на прямую путевку в Лигу чемпионов (помимо «Зенита», ее завоевал московский «Локомотив»), в последнем туре сезона РПЛ определится клуб, который начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, им может стать «Краснодар» либо московский ЦСКА.

Всегда человек должен смотреть на себя в зеркало и честно сказать, что я сделал все, чтобы было лучше. Доменико Тедеско Главный тренер "Спартака"

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско после игры с «Зенитом» отметил, что его команда заслуживает того, чтобы выступать в еврокубках. «Всегда человек должен смотреть на себя в зеркало и честно сказать, что я сделал все, чтобы было лучше. Поэтому с оптимизмом смотрим на следующий сезон и надеемся, что ситуация в команде и в чемпионате будет лучше», — отметил специалист.

«Честно говоря, сегодняшний матч был игрой учеников против учителей, это правда, — продолжил Тедеско. — Я постоянно говорю, что у нас молодая команда. С другой стороны, они сегодня играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, принимали участие в Лиге чемпионов. Тем не менее у нас сегодня были моменты».

Победа над «Спартаком» далась «Зениту» нелегко

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев считает, что «Зенит» должен был забить больше в первом тайме. «Была очень интересная игра, “Зенит” должен был создать солидное преимущество еще в первом тайме, но не смог этого сделать, несмотря на подавляющее преимущество по количеству ударов по воротам и в створ ворот, по остроте моментов. Команда доминировала. Но “Спартак” — хорошая команда, поэтому обыграть ее, подчеркну, именно обыграть, было непросто», — сказал он ТАСС.

Также руководитель «Зенита» высказался о судействе в матче с московским клубом. «Апеллировать к судейству — это последнее дело, когда не остается других аргументов», — отметил собеседник агентства.

Матч был хороший, драматичный, но все решили частности, как обычно бывает в таких матчах, пусть каждый думает, какие это частности. Шамиль Газизов Генеральный директор «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с журналистами отметил, что исход игры с «Зенитом» решили эпизоды. «Матч был хороший, драматичный, но все решили частности, как обычно бывает в таких матчах, пусть каждый думает, какие это частности, — сказал он. — Я команду поблагодарил, сказал: “Вы молодцы, пытались поменять ход игры, пытались забить, но не получилось, это футбол, он учит: кто сильнее, тот закаляется. Мне кажется, что так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины”».

Также Газизов негативно высказался о баннере болельщиков «Зенита», который те вывесили после победы над красно-белыми. На полотнище была проведена параллель между владельцем московского клуба Леонидом Федуном и одним из героев научно-фантастического сериала «Черное зеркало».

«Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Скажу, что это не хорошо, уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем “Зенит” и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, то им будет больно», — заявил гендиректор «Спартака».

Сенсационный успех «Химок» и отставка Парфенова

В первом матче дня, который начался в 13:00 мск в Екатеринбурге, «Урал» в первом тайме пропустил от «Химок» три мяча, по голу в ворота екатеринбуржцев забили Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. После перерыва хозяева поля сумели забить один мяч, его автором стал нападающий Андрей Панюков. Подмосковный клуб во второй раз в истории вышел в финал Кубка России, в сезоне-2004/05 он уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1 в решающем матче, победный гол забил Юрий Жирков, ныне играющий за «Зенит» (в сезоне-2005 «Химки» также выступали во втором по силе дивизионе национального первенства).

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после игры в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил самоотдачу и характер своих игроков. «Ребята молодцы, я им всегда говорил с начала работы: вы просто сделайте, что говорится, я это знаю, я там был как игрок, — сказал наставник подмосковной команды. — Для меня самое главное — запредельная самоотдача и характер, а ошибку я могу простить, они слушали на протяжении всего времени, и сегодня все увидели на поле, что это команда премьер-лиги. Вы знаете, “Урал” — хорошая команда, она за еврокубки боролась, и обыграть ее здесь со счетом 3:1, наверное, это показатель, поэтому парни — молодцы».

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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире «Матч ТВ» подал в отставку с поста, который он занимал с мая 2018 года. «Провалили игру, — признал он после поражения от “Химок”. — Есть решение: я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока, надо двигаться дальше».

Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщил ТАСС, что решение об отставке Парфенова было совместным. «Отставка принята. Кто будет готовить команду к последнему матчу сезона, я не знаю. Думаю, что это было совместное решение: и его, и наше», — сказал он.