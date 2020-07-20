Ученики против учителей. «Спартак» уступил «Зениту» в полуфинале Кубка России по футболу

За этот трофей поспорят действующий чемпион страны петербургский «Зенит» и ставшие вторыми в досрочно завершившемся
Полуфинальный матч «Зенит» — «Спартак» прошел на «Газпром-Арене» в
«С нашей стороны получился хороший первый тайм, забили два мяча, могли еще забить, — сказал на послематчевой
Поражение «Спартака» от «Зенита» оставило
Всегда человек должен смотреть на себя в зеркало и честно сказать, что я сделал все, чтобы было лучше.
Главный тренер
«Честно говоря, сегодняшний матч был игрой учеников против учителей, это правда, — продолжил Тедеско. — Я постоянно говорю, что у нас молодая команда. С другой стороны, они сегодня играли против футболистов, которые прошли чемпионат мира, принимали участие в Лиге чемпионов. Тем не менее у нас сегодня были моменты».
Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев считает, что «Зенит» должен был забить больше в первом тайме. «Была очень интересная игра, “Зенит” должен был создать солидное преимущество еще в первом тайме, но не смог этого сделать, несмотря на подавляющее преимущество по количеству ударов по воротам и в створ ворот, по остроте моментов. Команда доминировала. Но “Спартак” — хорошая команда, поэтому обыграть ее, подчеркну, именно обыграть, было непросто», — сказал он ТАСС.
Также руководитель «Зенита» высказался о судействе в матче с московским клубом. «Апеллировать к судейству — это последнее дело, когда не остается других аргументов», — отметил собеседник агентства.
Матч был хороший, драматичный, но все решили частности, как обычно бывает в таких матчах, пусть каждый думает, какие это частности.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в разговоре с журналистами отметил, что исход игры с «Зенитом» решили эпизоды. «Матч был хороший, драматичный, но все решили частности, как обычно бывает в таких матчах, пусть каждый думает, какие это частности, — сказал он. — Я команду поблагодарил, сказал: “Вы молодцы, пытались поменять ход игры, пытались забить, но не получилось, это футбол, он учит: кто сильнее, тот закаляется. Мне кажется, что так делаются команды, которые будут штурмовать большие вершины”».
Также Газизов негативно высказался о баннере болельщиков «Зенита», который те вывесили после победы над
«Я не буду уподобляться сопернику и уходить в частности. Скажу, что это не хорошо, уважения к сопернику нет совсем. Мы уважаем “Зенит” и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, то им будет больно», — заявил гендиректор «Спартака».
В первом матче дня, который начался в 13:00 мск в Екатеринбурге, «Урал» в первом тайме пропустил от «Химок» три мяча, по голу в ворота екатеринбуржцев забили Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. После перерыва хозяева поля сумели забить один мяч, его автором стал нападающий Андрей Панюков. Подмосковный клуб во второй раз в истории вышел в финал Кубка России, в сезоне-2004/05 он уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1 в решающем матче, победный гол забил Юрий Жирков, ныне играющий за «Зенит» (в сезоне-2005 «Химки» также выступали во втором по силе дивизионе национального первенства).
Главный тренер «Химок» Сергей Юран после игры в эфире телеканала «Матч Премьер» отметил самоотдачу и характер своих игроков. «Ребята молодцы, я им всегда говорил с начала работы: вы просто сделайте, что говорится, я это знаю, я там был как игрок, — сказал наставник подмосковной команды. — Для меня самое главное — запредельная самоотдача и характер, а ошибку я могу простить, они слушали на протяжении всего времени, и сегодня все увидели на поле, что это команда
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в эфире «Матч ТВ» подал в отставку с поста, который он занимал с мая 2018 года. «Провалили игру, — признал он после поражения от “Химок”. — Есть решение: я покидаю команду. Хочу поблагодарить руководство, болельщиков, каждого игрока, надо двигаться дальше».
Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщил ТАСС, что решение об отставке Парфенова было совместным. «Отставка принята. Кто будет готовить команду к последнему матчу сезона, я не знаю. Думаю, что это было совместное решение: и его, и наше», — сказал он.
По мнению генерального директора «Химок» Василия Иванова, победой в полуфинале Кубка России клуб доказал, что может играть в РПЛ. «Тренерский штаб — большие молодцы! Я благодарен Сергею Николаевичу Юрану, который смог подготовить команду в психологическом плане. Ребята еще раз доказали, что “Химки” — это команда премьер-лиги; они и до этого показывали хороший футбол в играх и с “Оренбургом”, и с “Рубином”, и с “Торпедо”, и сегодня с “Уралом”», — сказал он ТАСС.