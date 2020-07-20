КДК РФС рассмотрит вопросы по матчу «Зенит» — «Спартак» во вторник

Ранее РФС сообщил, что на основании полученных данных КДК рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита» в матче полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Также комитет изучит нарушения регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и Кубка России в перенесенной игре 23-го тура премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Динамо».