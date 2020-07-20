КДК РФС рассмотрит вопросы по матчу «Зенит» — «Спартак» во вторник
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание
МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание
Ранее РФС сообщил, что на основании полученных данных КДК рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита» в матче полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Также комитет изучит нарушения регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и Кубка России в перенесенной игре 23-го тура
«Заседание КДК состоится во вторник в формате видеоконференции, начало — 12:00», — сказал Григорьянц.
В воскресенье «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России. «Краснодар» в перенесенной встрече 23-го тура РПЛ проиграл на своем поле «Динамо» — 0:2.