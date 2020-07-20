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13:31 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит вопросы по матчу «Зенит» — «Спартак» во вторник

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) по рассмотрению вопросов, связанных с воскресными матчами Олимп — Кубка России и Тинькофф — Российской премьер-лиги, состоится во вторник. Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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Ранее РФС сообщил, что на основании полученных данных КДК рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита» в матче полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Также комитет изучит нарушения регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата и Кубка России в перенесенной игре 23-го тура премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Динамо».

«Заседание КДК состоится во вторник в формате видеоконференции, начало — 12:00», — сказал Григорьянц.

В воскресенье «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка России. «Краснодар» в перенесенной встрече 23-го тура РПЛ проиграл на своем поле «Динамо» — 0:2.

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