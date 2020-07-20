Фанаты «Спартака» потребовали отставки главы российского футбола

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Фанаты пожаловались на спорное судейство в полуфинальном матче Олимп-Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». «Команду, игравшую в голубой форме, судейская бригада буквально за шиворот “выволокла” в финал, так как своими силами она не в состоянии была этого сделать. Любители футбола увидели эталон коррумпированного спорта», — посчитали они.

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По мнению болельщиков, Дюков прикрывает творящийся беспредел. Они обвинили чиновника в наплевательском отношении к честной игре. «Вы макаете в грязь великие советские и российские футбольные традиции. Кашшаи — в отставку! Дюкова — в отставку!» — говорится в заявлении.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. После этого владелец московской команды Леонид Федун раскритиковал сине-бело-голубых, а гендиректор «Зенита» Александр Медведев назвал красно-белых «дурашкой».