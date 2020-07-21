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13:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Быстров назвал позором игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб за игру в матче Кубка России.

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«Спартак» в воскресенье уступил петербургскому «Зениту» в гостях со счетом 1:2 в полуфинале Кубка России.

«Позор — видеть, как “Спартак” играет в пять защитников, “горя” 1:2. Не поджимает “Зенит”, не прессингует. Когда команда “горит”, она начинает прессинговать и дожимать соперника на чужой половине поля. Силы то у москвичей были, ведь вышли свежие Николай Рассказов и Резиуан Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол, но мне нет», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Раньше в сезоне было достаточно обыграть только “Спартак”, и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь “Спартак” — все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли. А теперь все иначе», — добавил бывший футболист.

Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить его команду как «Зенит», и тогда, по его мнению, столичный клуб снова станет чемпионом России.

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
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