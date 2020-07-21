Быстров назвал позором игру «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Позор — видеть, как “Спартак” играет в пять защитников, “горя” 1:2. Не поджимает “Зенит”, не прессингует. Когда команда “горит”, она начинает прессинговать и дожимать соперника на чужой половине поля. Силы то у москвичей были, ведь вышли свежие Николай Рассказов и Резиуан Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и кому-то нравится такой футбол, но мне нет», — заявил Быстров в эфире телеканала «Матч ТВ».