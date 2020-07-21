Быстров назвал позором игру «Спартака» в матче с «Зенитом»
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб за игру в матче Кубка России.
Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал московский клуб за игру в матче Кубка России.
«Спартак» в воскресенье уступил петербургскому «Зениту» в гостях со счетом 1:2 в полуфинале Кубка России.
«Позор — видеть, как “Спартак” играет в пять защитников, “горя” 1:2. Не поджимает “Зенит”, не прессингует. Когда команда “горит”, она начинает прессинговать и дожимать соперника на чужой половине поля. Силы то у москвичей были, ведь вышли свежие Николай Рассказов и Резиуан Мирзов, бегите вперед. Но, может, тренер требует идти назад и
«Раньше в сезоне было достаточно обыграть только “Спартак”, и болельщики прощали любые неудачи. Обыгрываешь “Спартак” — все счастливы. Считай Лигу чемпионов взяли. А теперь все иначе», — добавил бывший футболист.
Ранее председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун призвал всех арбитров судить его команду как «Зенит», и тогда, по его мнению, столичный клуб снова станет чемпионом России.