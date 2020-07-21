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16:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщик возмутился судейством матча «Зенит» — «Спартак». Дзюба с ним не согласился

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на слова болельщика о судействе матча ½ финала Олимп-Кубка России против «Спартака» (2:1).

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«Тем, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в “Спартаке”, за чемпионат мира и много еще за что! Разве интересно вам играть в такой футбол? Пеналь не поставили в ваши ворота. Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!», — написал болельщик в Instagram. «Не согласен», — ответил Дзюба.

Ранее «Спартак» опубликовал обращение к болельщикам. В нем говорится следующее: «результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против “Спартака” зачастую невозможно объяснить логически».

Зенит
2:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
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