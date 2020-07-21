Болельщик возмутился судейством матча «Зенит» — «Спартак». Дзюба с ним не согласился

«Тем, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в “Спартаке”, за чемпионат мира и много еще за что! Разве интересно вам играть в такой футбол? Пеналь не поставили в ваши ворота. Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!», — написал болельщик в Instagram. «Не согласен», — ответил Дзюба.