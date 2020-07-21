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21:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

ТАСС, 21 июля. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника московского «Спартака» Андрея Ещенко на три матча Кубка России по итогам полуфинальной игры турнира против петербургского «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Ещенко дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча. Также на него наложен штраф 50 тыс. руб.

Спартак (Москва)
Зенит (Санкт-Петербург)

Кроме того, «Спартак» оштрафован на 360 тыс. рублей по итогам матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». 100 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, 10 тыс. — за использование болельщиками пиротехнических изделий без бросания их на поле, еще 250 тыс. рублей московский клуб заплатит за нарушения регламента возобновления сезона.

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Самарские «Крылья Советов» оштрафованы за нарушения регламента возобновления на 200 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром», еще 40 тыс. рублей клуб заплатит «за иные нарушения регламента», за нарушение регламента возобновления сезона также оштрафован петербургский «Зенит» (200 тыс.), казанский «Рубин» (250 тыс.) и его главный тренер Леонид Слуцкий (150 тыс.), наставник ЦСКА Виктор Гончаренко (100 тыс.).

Российская Премьер-Лига

Гончаренко и главный тренер «Локомотива» Марко Николич получили штрафы в 30 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно за выход за пределы технической зоны. Тульский «Арсенал» получил штраф 100 тыс. рублей за то, что футболисты клуба получили семь желтых карточек в игре против екатеринбургского «Урала».

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2:1
Первый тайм: 2:1
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