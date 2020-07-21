Футболист «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». Ещенко дисквалифицирован за оскорбительное поведение в отношении лиц, не являющихся официальными лицами матча. Также на него наложен штраф 50 тыс. руб.

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Кроме того, «Спартак» оштрафован на 360 тыс. рублей по итогам матча 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». 100 тыс. рублей клуб заплатит за скандирование болельщиками оскорбительных выражений, 10 тыс. — за использование болельщиками пиротехнических изделий без бросания их на поле, еще 250 тыс. рублей московский клуб заплатит за нарушения регламента возобновления сезона.

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Самарские «Крылья Советов» оштрафованы за нарушения регламента возобновления на 200 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром», еще 40 тыс. рублей клуб заплатит «за иные нарушения регламента», за нарушение регламента возобновления сезона также оштрафован петербургский «Зенит» (200 тыс.), казанский «Рубин» (250 тыс.) и его главный тренер Леонид Слуцкий (150 тыс.), наставник ЦСКА Виктор Гончаренко (100 тыс.).

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