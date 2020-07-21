Футболист «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России
ТАСС, 21 июля.
ТАСС, 21 июля.
Встреча прошла 19 июля в
Кроме того, «Спартак» оштрафован на 360 тыс. рублей по итогам матча 29-го тура Тинькофф — Российской
Самарские «Крылья Советов» оштрафованы за нарушения регламента возобновления на 200 тыс. рублей по итогам матча с «Краснодаром», еще 40 тыс. рублей клуб заплатит «за иные нарушения регламента», за нарушение регламента возобновления сезона также оштрафован петербургский «Зенит» (200 тыс.), казанский «Рубин» (250 тыс.) и его главный тренер Леонид Слуцкий (150 тыс.), наставник ЦСКА Виктор Гончаренко (100 тыс.).
Гончаренко и главный тренер «Локомотива» Марко Николич получили штрафы в 30 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно за выход за пределы технической зоны. Тульский «Арсенал» получил штраф 100 тыс. рублей за то, что футболисты клуба получили семь желтых карточек в игре против екатеринбургского «Урала».