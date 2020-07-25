Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
22.07
СПАЛ
Рома
16
Футбол. Зарубежный
22.07
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
23.07
Удинезе
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
23.07
Лацио
Кальяри
21
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
Все события
Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
17ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»
00:52 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» и «Химки» разыграют трофей Кубка России по футболу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Сезон-2019/20 в российском футболе завершится в субботу финальным матчем Олимп — Кубка России, в котором сыграют петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки». Встреча пройдет на принимавшей игры чемпионата мира 2018 года «Екатеринбург-Арене», начало — 17:00 мск.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Екатеринбург второй раз в истории примет финал Кубка России. В 2012 году в решающем матче турнира казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. Тогда встреча прошла на стадионе «Центральный», который был реконструирован перед чемпионатом мира и получил свое нынешнее название.

Читайте также
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 8—9 августа

В предстоящем финале действующий чемпион России «Зенит» выступит в роли номинального хозяина поля. Его соперником станут «Химки», занявшие второе место по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевавшие право выступить в следующем розыгрыше Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы начали участие в турнире со стадии 1/16 финала, команда поочередно обыграла красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» стартовали с 1/32 финала, пройдя курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (2:0), «Оренбург» (2:1), столичное «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

Пятый раз в истории турнира в финале сыграет команда из второго по силе дивизиона российского футбола. Первым клубом был грозненский «Терек», позднее переименованный в «Ахмат». Команда в 2004 году обыграла самарские «Крылья Советов» благодаря голу Андрея Федькова в компенсированное ко второму тайму время. Клуб из Грозного является единственным коллективом из второго дивизиона, который смог завоевать Кубок России.

«Химки» уже доходили до финала турнира в 2005 году, где проиграли московскому ЦСКА (0:1), но тогда команда выступала в высшем дивизионе страны. В 2011 году владикавказская «Алания» тоже уступила в решающем матче армейцам (1:2). Годом ранее «Зенит» взял верх над новосибирской «Сибирью» (1:0). Предыдущим представителем второго дивизиона был курский «Авангард», который в 2018 году потерпел поражение от «Тосно» из Ленинградской области (1:2).

Зенит (Санкт-Петербург)

«Зенит» в случае победы завоюет четвертый трофей Кубка России в истории. Ранее петербургский клуб выигрывал турнир в 1999, 2010 и 2016 годах. Единственное поражение в финале произошло в 2002 году. Тогда «Зенит» уступил ЦСКА (0:2).

Статистика против «Химок»

Матч станет восьмым в истории встреч «Зенита» и «Химок» — в семи предыдущих играх петербургский клуб одержал шесть побед, еще одно противостояние завершилось вничью. Последний раз команды встречались по ходу сезона-2011/12, тогда петербуржцы выиграли в 1/16 финала Кубка России со счетом 3:2. У «Химок» мячи забили Георгий Наваловский и Артем Воронкин, в составе «Зенита» отличились Мигел Данни, Виктор Файзулин и Александр Бухаров.

Фоторепортаж
ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»

Подопечные Сергея Семака являются фаворитами финала. «Химки» могут рассчитывать на функциональную готовность, так как полуфинал против «Урала» стал для них первым официальным матчем с середины марта. «Зенит» же с 20 июня провел девять встреч.

«Химки», не позволив «Уралу» выйти в домашний финал, настроили часть местных любителей футбола против себя. Однако подмосковная команда не столкнется с сильным давлением трибун. Из 27 тыс. зрителей игру посетят не более 2700 человек. Это связано с ограничениями, действующими в период пандемии коронавируса.

Тренерский штаб «Зенита» в предстоящем финале не сможет рассчитывать только на одного игрока — основной вратарь команды Андрей Лунев получил травму в игре предпоследнего тура чемпионата страны против «Ахмата». Наставник «Химок» Сергей Юран подводит клуб к заключительной игре сезона в оптимальном составе.

Болельщиков, которые придут на финал, ожидает предматчевый «разогрев». На нижнем ярусе трибуны С установят 150-метровую LED-систему, где будут транслировать развлекательную программу. В ней примут участие четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе Николай Валуев. Они выйдут в эфир через платформу Zoom.

Читайте также
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова
Защитник Кирилл Набабкин близок к уходу из ЦСКА
Российская фигуристка призналась, что переболела коронавирусом
Глава РФС выступил с обращением к «Спартаку» и «Зениту»
«ПСЖ» в 13-й раз стал обладателем Кубка Франции по футболу
Магомед Исмаилов прокомментировал свою победу над Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь