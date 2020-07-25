«Зенит» и «Химки» разыграют трофей Кубка России по футболу в Екатеринбурге

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбург второй раз в истории примет финал Кубка России. В 2012 году в решающем матче турнира казанский «Рубин» обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. Тогда встреча прошла на стадионе «Центральный», который был реконструирован перед чемпионатом мира и получил свое нынешнее название.

В предстоящем финале действующий чемпион России «Зенит» выступит в роли номинального хозяина поля. Его соперником станут «Химки», занявшие второе место по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевавшие право выступить в следующем розыгрыше Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербуржцы начали участие в турнире со стадии 1/16 финала, команда поочередно обыграла красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» стартовали с 1/32 финала, пройдя курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (2:0), «Оренбург» (2:1), столичное «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

Пятый раз в истории турнира в финале сыграет команда из второго по силе дивизиона российского футбола. Первым клубом был грозненский «Терек», позднее переименованный в «Ахмат». Команда в 2004 году обыграла самарские «Крылья Советов» благодаря голу Андрея Федькова в компенсированное ко второму тайму время. Клуб из Грозного является единственным коллективом из второго дивизиона, который смог завоевать Кубок России.

«Химки» уже доходили до финала турнира в 2005 году, где проиграли московскому ЦСКА (0:1), но тогда команда выступала в высшем дивизионе страны. В 2011 году владикавказская «Алания» тоже уступила в решающем матче армейцам (1:2). Годом ранее «Зенит» взял верх над новосибирской «Сибирью» (1:0). Предыдущим представителем второго дивизиона был курский «Авангард», который в 2018 году потерпел поражение от «Тосно» из Ленинградской области (1:2).

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Зенит» в случае победы завоюет четвертый трофей Кубка России в истории. Ранее петербургский клуб выигрывал турнир в 1999, 2010 и 2016 годах. Единственное поражение в финале произошло в 2002 году. Тогда «Зенит» уступил ЦСКА (0:2).

Статистика против «Химок»

Матч станет восьмым в истории встреч «Зенита» и «Химок» — в семи предыдущих играх петербургский клуб одержал шесть побед, еще одно противостояние завершилось вничью. Последний раз команды встречались по ходу сезона-2011/12, тогда петербуржцы выиграли в 1/16 финала Кубка России со счетом 3:2. У «Химок» мячи забили Георгий Наваловский и Артем Воронкин, в составе «Зенита» отличились Мигел Данни, Виктор Файзулин и Александр Бухаров.

Подопечные Сергея Семака являются фаворитами финала. «Химки» могут рассчитывать на функциональную готовность, так как полуфинал против «Урала» стал для них первым официальным матчем с середины марта. «Зенит» же с 20 июня провел девять встреч.

«Химки», не позволив «Уралу» выйти в домашний финал, настроили часть местных любителей футбола против себя. Однако подмосковная команда не столкнется с сильным давлением трибун. Из 27 тыс. зрителей игру посетят не более 2700 человек. Это связано с ограничениями, действующими в период пандемии коронавируса.

Тренерский штаб «Зенита» в предстоящем финале не сможет рассчитывать только на одного игрока — основной вратарь команды Андрей Лунев получил травму в игре предпоследнего тура чемпионата страны против «Ахмата». Наставник «Химок» Сергей Юран подводит клуб к заключительной игре сезона в оптимальном составе.