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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Боярский: «Химки» — не та команда, которая имеет право получить Кубок России

Известный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился ожиданиями от финального матча Кубка России с «Химками».

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Источник: РИА "Новости"

«Убеждён, “Зенит” выиграет. Сопротивление будет яростным, но бессмысленным. Юран ничего не сделает. Понимаю, что рваться в Европу и получить кубок — престижно для “Химок”, но для этого нет моральных оснований. Это не та команда, которая имеет право получить кубок. Это было бы просто удивительной случайностью. “Зенит” заслужил и кубок, и чемпионство. Недооценка соперника? У нас есть идеальный тренер Семак, который не допустит таких промашек», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Зенит (Санкт-Петербург)

Финальный матч Кубка России «Зенит» — «Химки» состоится сегодня, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало встречи — в 17:00 мск.

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