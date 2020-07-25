«Зенит» в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. В матче за Олимп — Суперкубок России «Зенит» 7 августа сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене».

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

На пути к финалу «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» прошли курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), столичное «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

«Зенит» выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). «Зенит» оформил так называемый золотой дубль — в одном сезоне клуб выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное удалось «Зениту» во второй раз в истории (первый раз — 2010 год). Петербургский клуб является шестикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четырехкратным обладателем суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016), победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба — 2008), Кубка Интертото (2000).

«Химки», возглавляемые с конца января Сергеем Юраном, во второй раз вышли в финал турнира, в 2005 году подмосковный клуб уступил в решающем матче ЦСКА. По итогам досрочно завершенного первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ).