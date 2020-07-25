Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брешиа
Парма
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Дженоа
Интер
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит
Химки
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
24.07
Милан
Аталанта
11
Футбол. Зарубежный
26.07
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
19:08 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем Олимп — Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. В матче за Олимп — Суперкубок России «Зенит» 7 августа сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ-Арене».

Зенит (Санкт-Петербург)

На пути к финалу «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» прошли курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), столичное «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

«Зенит» выиграл трофей в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). «Зенит» оформил так называемый золотой дубль — в одном сезоне клуб выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное удалось «Зениту» во второй раз в истории (первый раз — 2010 год). Петербургский клуб является шестикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четырехкратным обладателем суперкубка страны (2008, 2011, 2015, 2016), победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба — 2008), Кубка Интертото (2000).

«Химки», возглавляемые с конца января Сергеем Юраном, во второй раз вышли в финал турнира, в 2005 году подмосковный клуб уступил в решающем матче ЦСКА. По итогам досрочно завершенного первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» заняли второе место и в следующем сезоне сыграют в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ).

Со следующего сезона розыгрыш Кубка России будет проходить в новом формате. После 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, ФНЛ и Олимп — Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Победители групп выйдут в 1/8 финала турнира, где к ним добавятся шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо»).

Читайте также
Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Химки
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Интер» попытается приобрести Месси в 2021 году
Никаких болельщиков. НХЛ раскрыла новые подробности плей-офф
Емельяненко попросил Исмаилова о реванше
«Милан» и Турция: куда уедут Миранчук и Смолов
«Решения ВАР надо объяснять». Слуцкий сравнил судей РФ и Европы
ФК «Сочи» арендовал нападающего «Спартака»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь