Губерниев поиронизировал над победой «Зенита» в Кубке России
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией отнесся к победе «Зенита» в финале Кубка России.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией отнесся к победе «Зенита» в финале Кубка России.
В субботу, 25 июля, петербургский клуб с минимальным счетом обыграл подмосковные «Химки» в финале Кубка России. Единственный гол в матче был забит с пенальти форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.
«Химки» — молодцы. А я вот думаю, как «Зенит» будет в Лиге Чемпионов играть, если клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка…, — написал Губерниев в своем
На последней секунде «Химки» могли сравнять счет, но защитник подмосковной команды Егор Данилкин попал в штангу ворот противника.