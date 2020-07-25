Губерниев поиронизировал над победой «Зенита» в Кубке России

В субботу, 25 июля, петербургский клуб с минимальным счетом обыграл подмосковные «Химки» в финале Кубка России. Единственный гол в матче был забит с пенальти форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Химки» — молодцы. А я вот думаю, как «Зенит» будет в Лиге Чемпионов играть, если клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка…, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.