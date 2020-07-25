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19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев поиронизировал над победой «Зенита» в Кубке России

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Губерниев с иронией отнесся к победе «Зенита» в финале Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 25 июля, петербургский клуб с минимальным счетом обыграл подмосковные «Химки» в финале Кубка России. Единственный гол в матче был забит с пенальти форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Химки» — молодцы. А я вот думаю, как «Зенит» будет в Лиге Чемпионов играть, если клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка…, — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Зенит (Санкт-Петербург)

На последней секунде «Химки» могли сравнять счет, но защитник подмосковной команды Егор Данилкин попал в штангу ворот противника.

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Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
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