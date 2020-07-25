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20:16 (мск), источник: Sport24

Игроки «Зенита» разбили Кубок России во время церемонии награждения: видео

Футболисты «Зенита» уронили и разбили Кубок России в ходе церемонии награждения.

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«Зенит» в финале турнира обыграл «Химки» со счетом 1:0, единственный мяч в игре забил Артем Дзюба.

После игры состоялась традиционная церемония награждения игроков, во время которой капитан «Зенита» Бранислав Иванович уронил трофей. В результате у кубка откололась верхняя часть.

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Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Химки
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