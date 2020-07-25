Игроки «Зенита» разбили Кубок России во время церемонии награждения: видео

«Зенит» в финале турнира обыграл «Химки» со счетом 1:0, единственный мяч в игре забил Артем Дзюба.

После игры состоялась традиционная церемония награждения игроков, во время которой капитан «Зенита» Бранислав Иванович уронил трофей. В результате у кубка откололась верхняя часть.