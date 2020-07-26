Золотой дубль «Зенита». Клуб из Петербурга второй раз выиграл РПЛ и Кубок России

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Зенит» выиграл Кубок России в четвертый раз (1999, 2010, 2016, 2020), еще один раз команда становилась обладателем Кубка СССР (1944). В сезоне-2019/20 сине-бело-голубые оформили так называемый золотой дубль — в одном сезоне выиграли чемпионат и кубок страны. Ранее подобное удавалось им в 2010 году. В российской истории дубль делали также «Спартак» (1994, 1998) и ЦСКА (2005, 2006, 2013).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d7c967bce36520984835" data-vnd="d7c967bce36520984835" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d7c967bce36520984835" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Петербургский клуб является шестикратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020), четырехкратным обладателем Cуперкубка России (2008, 2011, 2015, 2016), победителем Кубка и Суперкубка УЕФА (оба — 2008).

«Химки», занявшие второе место по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и завоевавшие право выступить в следующем розыгрыше Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), второй раз в истории дошли до финала Кубка России и вновь не сумели завоевать трофей. В первый раз команда дошла до решающей стадии национального кубка в 2005-м, где уступила ЦСКА (0:1).

«Зенит» на пути к финалу обыграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Химки» прошли курский «Авангард» (4:1), казанский «Рубин» (3:0), «Оренбург» (2:1), столичное «Торпедо» (5:1) и екатеринбургский «Урал» (3:1).

С сезона-2020/21 розыгрыш Кубка России будет проходить в новом формате. После 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих РПЛ, ФНЛ и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Победители групп выйдут в 1/8 финала, где к ним добавятся шесть клубов — участников еврокубков («Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо»).

<iframe width="100%" height="360" src="https://rutube.ru/play/embed/13185139" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Современные технологии украсили финал

Атмосфера праздника, коим и был последний матч сезона-2019/20 в российском футболе, начала ощущаться в Екатеринбурге незадолго до начала матча. Если днем о финале Кубка России в городе мало что напоминало, то ближе к вечеру улицы наполнили болельщики «Зенита». На последний в сезоне выезд их прибыло около тысячи человек, тогда как вслед за «Химками» на Урал отправились около сотни болельщиков.

Главной особенностью финала в Екатеринбурге стала 150-метровая LED-система, установленная на нижнем ярусе одной из центральных трибун. Перед игрой на ней и двух табло транслировалась концертная программа, в ее рамках в онлайн-режиме для болельщиков выступили группы Little Big, «Дискотека авария», Zivert, «Танцы минус» и «Смысловые галлюцинации».

Во время игры на LED-экран выводились сигналы с веб-камер болельщиков, которые виртуально присутствовали на матче.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

«Атмосфера отличная, — сказал в разговоре с журналистами после матча президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. — Считаю, что РФС, администрация Свердловской области и футбольный клуб “Урал” многое сделали для хорошей организации финала. Болельщиков не хватало, но мы пытались добавить этот цифровой онлайн-формат. Считаю, это сделало атмосферу еще более живой».

Читайте также Губерниев поиронизировал над победой «Зенита» в Кубке России

В раздевалке «Химок» не было слез и истерик

Главный тренер «Химок» Сергей Юран после матча отметил, что на последних секундах игры его команда чудом не сравняла счет. «По первому тайму я бы не сказал, что “Зенит” был лучше, во втором мы начали играть по счету, терпели. В целом ребята выложились на 100%, опыта не хватило, но не уступили “Зениту” в борьбе. Всегда хочется большего, и шанс имели в концовке — мяч чудом не залетел в ворота», — сказал он.

Также специалист высказался по поводу назначения пенальти в ворота его команды. «Одиннадцатиметровый я посмотрел, со скамейки во время игры было плохо видно. Это ключевой момент в игре, концовка, игроки обращались с просьбой посмотреть VAR, но почему-то не посмотрели. То, что я увидел, вызывает сомнения в этом одиннадцатиметровом, но игра закончена, специалисты посмотрят и дадут оценку», — отметил наставник подмосковной команды.

Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слез и истерик. Илья Лантратов вратарь «Химок»

При этом вратарь «Химок» Илья Лантратов сообщил ТАСС, что у игроков после поражения не осталось плохих эмоций. «Просто немного обидно, плохих эмоций не было никаких, в раздевалке не было никаких слез и истерик, — сказал он. — Играли уверенно, не сказать, чтобы все время простояли в обороне, пытались выбегать в атаки. Чувство неудовлетворения есть».

Министр спорта Московской области Роман Терюшков после поражения «Химок» заявил ТАСС, что команда не будет аутсайдером в РПЛ и доказала это своей игрой в матче против «Зенита». «Сегодня мы практически не уступали чемпиону, особенно в конце матча, когда на 94-й минуте мяч попал в штангу ворот “Зенита”. Думаю, мы порадовали всю футбольную общественность страны, доказав, что у нас есть команды не только топ-уровня, у нас есть клубы, готовые с ними бороться на равных», — сказал он.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=897181&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй золотой дубль 10 лет спустя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что плохая реализация голевых моментов у ворот «Химок» добавляла нервозности его команде. «К сожалению, не смогли забить в те моменты, когда нужно было забивать, особенно во втором тайме, — признал он. — При таком счете присутствовала нервозность, если бы игра открылась, нам было бы легче. Надо отдать должное “Химкам”, хороший финал получился».

Поздравляю «Зенит» с золотым дублем! Десять лет спустя, почти как у Александра Дюма. Александр Медведев Генеральный директор "Зенита"

Генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев признал, что выиграть Кубок России в матче против «Химок» было непросто.

«Поздравляю “Зенит” с золотым дублем! Десять лет спустя, почти как у Александра Дюма, — сказал он ТАСС. — Выиграли кубок в очень непростой борьбе, поскольку “Химки” — очень организованная команда, строго игравшая в обороне с пятью защитниками. Хотя настоящий голевой момент у них был только один, в самом конце добавленного времени, но “Зенит” не смог реализовать свои три-четыре голевых момента».

«Как забили и сколько забили — это уже вопрос истории. Финалы кубков не только в футболе, но и в хоккее иногда решаются за счет одного гола, это отражает накал борьбы. Разочарования от того, что мы победили не со счетом 3:0 или 5:1, не испытываю. Мы победили серьезного соперника в упорной борьбе», — добавил гендиректор «Зенита».

Читайте также ФК «Динамо» стал последним участником Лиги Европы от России

Дизайн Кубка России может быть изменен

Кубок России, который завоевал «Зенит», состоит из хрустальной чаши с серебряными ручками, а также основания и крышки из хрусталя. Во время церемонии награждения и празднования футболисты петербургского клуба разбили крышку хрустальной чаши.

Президент РФС Александр Дюков допустил, что в будущем дизайн и материалы, из которых сделан трофей, могут быть изменены. «Есть правило, по которому клуб, который завоевывает кубок пять раз, забирает его на вечное хранение, — отметил он. — Уже несколько клубов близки к тому, чтобы одержать пятую победу. Давайте подождем сезон или несколько и будем думать о другом дизайне кубка».

«Тот кубок, который был сейчас вручен “Зениту”, мне кажется симпатичным», — добавил глава российского футбола.