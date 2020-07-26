Сергей Семак не согласился с мнением, что «Зенит» выиграл Кубок России благодаря судейству
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал фотографию с трофеем Кубка России на своей странице в «Инстаграме».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опубликовал фотографию с трофеем Кубка России на своей странице в «Инстаграме».
Один из пользователей социальной сети оставил комментарий под постом 44-летнего специалиста, в котором выразил мнение, что
«Один осколок кубка — в Сочи, другой — Кашшаи (Виктор Кашшаи — руководитель департамента судейства РФС. — Прим. “Чемпионата”), они “заслужили” вместе с вами», — написал болельщик.
«Добрый день! Не соглашусь с вами, никакое судейство не влияло на чемпионство “Спартака”, “Локо”, ЦСКА, когда оно было заслуженным. Добра вам», — ответил Семак.
В финале Кубка России «Зенит» со счётом 1:0 обыграл «Химки». Автором единственного гола стал нападающий Артём Дзюба, реализовав пенальти на 84-й минуте.