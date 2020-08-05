Кубковая революция в России. Готовьтесь, будет максимально непривычно

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Реформа формата Кубка России, в общих чертах анонсированная полгода назад, заиграла новыми красками после публикации регламента нового розыгрыша. В нем оказалась целая пачка сюрпризов, которые изменят кубок сильнее, чем любые прежние новации за его почти тридцатилетнюю историю.

Формула

Напомним новую формулу.

Стадии 1/32 и 1/16 финала (обычно на них вступали в дело клубы ФНЛ и РПЛ) заменены на групповой турнир. Он именуется «элитным групповым раундом», хотя как раз элитные клубы от него освобождены. В групповом турнире участвуют по 10 клубов от каждой лиги — РПЛ, ФНЛ и ПФЛ, соответственно образуется 10 групп. В каждой по одной команде от трех лиг, матчи в один круг. Участники:

— от премьер-лиги — 10 клубов, не выступающих в еврокубках,

— от ФНЛ — 10 клубов-победителей 1/64 финала (в нем участвуют 20 клубов ФНЛ, исключая вторые команды «Спартака» и «Краснодара»),

— от ПФЛ — 10 клубов, которые пройдут в своих зонах отбор из 2−3 матчей.

10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где их будут ждать 6 участников еврокубков, и начнется обычный плей-офф. Но как оказалось, все это напичкано целым пакетом дополнительных новаций.

Без дополнительного времени

В турнире полностью отменено дополнительное время — даже в финальном матче. При любой ничьей в основное время будет сразу назначаться серия пенальти. Это повысит непредсказуемость турнира (а кто-то скажет — увеличит зависимость от случая). Но у этой новации будет масса сторонников. Во-первых, это одобрят болельщики более слабых команд, у которых станет больше шансов дотянуть до серии пенальти. Во-вторых, нейтральные зрители, многие из которых любят драматичность этих серий. В-третьих, те тренеры, кто недоволен играми по 120 минут в преддверии более важных для них матчей чемпионата. Наконец, будут счастливы телевизионщики — у них перестанет слетать сетка вещания.

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий ВАР, пенальти и снова тема судейства. «Зенит» — в финале Кубка России после победы над «Спартаком»

Серии пенальти

Серия пенальти назначается даже при ничьей в группе. При этом выигравший серию получит не одно очко в таблице, как при обычной ничьей, а два. Сделано это для того, чтобы снизить вероятность использования дополнительных показателей для определения победителя группы — ну и опять же повысит зрелищность.

Но как следствие — мы увидим много бессмысленных, ни на что не влияющих серий пенальти. Они вероятны во 2-м и 3-м турах группового турнира. Допустим, в первом туре (в нем команды премьер-лиги играют с командами ПФЛ) старший по рангу победил в основное время. Тогда серия пенальти после возможной ничьей во втором матче (в нем играют команды ФНЛ и ПФЛ) не будет влиять ни на что: команде ФНЛ в любом случае потребуется победа в основное время над командой РПЛ в третьем туре.

Хуже того, если в последнем туре играют команды, одна из которых уже имеет победу в основное время, а другая нет, то первую в любом случае устроит ничья. И следующая за ней серия пенальти сможет разве что потешить зрителей, но не повлиять на определение победителя группы.

То есть в варианте «первая игра в группе заканчивается победой одной из команд в основное время, а две остальные игры вничью» — мы увидим сразу две бессмысленные серии пенальти в одной группе! Причем даже если обе серии выиграет одна команда, она не станет победителем группы.

Сомнительно, что именно этого хотели добиться в РФС, вводя все эти серии. По крайней мере, мы впервые воочию увидим жанр «тренировочная серия пенальти» — раньше это было уделом разных там выставочных летних турниров. А уж подвид «тренировочная серия пенальти после официальной игры» будет применяться, вероятно, эксклюзивно только в России.

Участники еврокубков

Участники еврокубков получат сразу два бонуса. Помимо освобождения от группового раунда, они еще и сыграют свой матч 1/8 финала дома. С одной стороны, в этом есть практический смысл: этот раунд намечен на 20—21 февраля (!) — кажется, так рано в России еще ни разу не играли внутренние турниры. Стадионы в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове и Москве — действительно одни из лучших для февраля. Кроме того, тех, кто еще будет играть в еврокубках, это избавит от лишних перелетов перед матчами первого весеннего раунда в Европе.

Однако другие клубы премьер-лиги совершенно не придут в восторг: им придется играть три матча на выезде подряд — два в группе и потом еще 1/8 финала против одного из топ-клубов. А уж если «Спартаку», не играющему в этот раз в Европе, выпадет ехать в гости к «Зениту», то вообще туши свет.

Нет сетки

Жесткой кубковой сетки больше нет. После каждого раунда будет проводиться новая жеребьевка. Это хорошо, особенно если все эти жеребьевки будут еще и транслировать — в телеэфире или на сайте РФС. Тем самым исключаются имевшие место в прошлом случаи, когда одна половина сетки содержала сплошь клубы низших лиг, а другая выглядела «путем смерти».

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Где пройдет финал

Место финала должно быть выбрано за полгода. Иными словами — не позднее начала ноября. Если РФС пожелает, чтобы поле было нейтральным, то финал не может быть в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове или Краснодаре. Но требования нейтральности в регламенте нет.

Особенности регламента

Регламент содержит несколько проблемных мест. Одним из них является пункт 15.4, который гласит «Предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов в разных матчах Кубка, аннулируются перед проведением матчей 1/8 финала, а также перед финальным матчем». В применении к финалу авторы имели в виду аннуляцию не предупреждений, а автоматических дисквалификаций за две желтые, чтобы получившие их игроки смогли участвовать в финале. Правильнее было бы написать «предупреждения аннулируются перед ½ финала» — тогда новая карточка, полученная в полуфинале, не повлечет дисквалификацию на финал. Кстати, именно это было написано в регламенте прошлого сезона.

Другая проблема — список дополнительных показателей для определения победителя в группе при равенстве очков. Он явно избыточен. Первые два критерия «число побед в основное время» и «число побед в сериях пенальти» совершенно не нужны, поскольку третий критерий «разность мячей» решает дело с точно тем же исходом в любых возможных случаях. Если у одной команды есть победа в основное время, а у другой ее нет — то только у первой разность мячей будет положительной.

Третья проблема — регламент вообще не содержит показателей для определения 2-го и 3-го мест в группе, то есть формально они не определяются в принципе. А если применить к ним вышеописанные критерии для определения победителя, то может получиться нонсенс: команда, у которой поражение и ничья (с выигрышем в серии пенальти) окажется на 2-м месте, а команда, дважды сыгравшая вничью (но оба раза уступившая в серии пенальти) — на 3-м. Это при том, что обе серии пенальти теоретически могут быть и «тренировочными». В общем, во избежание таких странных коллизий первые два дополнительных показателя следует отменить, а сам пункт 4.6.1 переписать четче.

В каком еврокубке сыграет обладатель Кубка

Если забыть про неточности регламента и тренировочные пенальти, нас ждет весьма любопытный и запоминающийся турнир. Новая формула позволяет большему числу клубов ПФЛ дойти до игр с командами премьер-лиги. В некотором проигрыше команды ФНЛ — теперь, чтобы получить право сыграть с кем-то из премьер-лиги, надо будет победить другой клуб ФНЛ, а не младшего по рангу. При этом гранды РПЛ не будут покидать кубок уже осенью, и весенняя часть имеет все шансы получиться захватывающей. Плюс много серий пенальти и жеребьевок.

Кстати, обладатель кубка станет одной из всего лишь трех российских команд (остальные — чемпион и вице-чемпион), которым будет гарантирован групповой турнир еврокубка в будущем году.