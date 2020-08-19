Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Флориана
ЧФР
01
Футбол. Еврокубки
21:00
Шериф
Фола
20
Футбол. Еврокубки
21:00
Конна'с Куэй
Сараево
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Будучност
Лудогорец
13
Футбол. Еврокубки
21:00
Клаксвик
Слован Бр
Футбол. Премьер-лига
20:00
Зенит
ЦСКА
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Ференцварош
Юргорден
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Рига
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Тирана
02
Футбол. Еврокубки
20:00
Целе
Дандолк
30
Футбол. Еврокубки
19:30
Флора
Судува
П 2:4
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Ростов
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
КуПС
50
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
Ротор
31
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Омония
01
Футбол. Кубок России
17:00
КАМАЗ
Лада Д
П 4:2
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Уфа
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига
16:00
Урал
Локомотив
11
Все события
Фоторепортажи
16«ПСЖ» одержал волевую победу над «Аталантой»
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке

В матче 2-го раунда Кубка России «Олимп-Долгопрудный» в серии пенальти обыграл «Луки-Энергию» и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Великих Луках на стадионе «Экспресс».

Наверх

Счёт был открыт во втором тайме — на 54-й минуте автором забитого мяча стал Иван Овсянкин, реализовав 11-метровый. Хозяева отыгрались на 65-й минуте усилиями Антона Шишаева.

После завершения основного времени команды сразу стали бить послематчевые пенальти. Героем серии стал вратарь «Олимп-Долгопрудного» Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Голкипер отразил три удара и принёс команде победу.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).

Читайте также
Луки-Энергия
1:1
Первый тайм: 0:0
Олимп-Долгопрудный
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над ЦСКА в чемпионате России
«Динамо» обыграло «Ростов» в матче чемпионата России по футболу
Олимпийский чемпион Кафельников собрался покинуть Россию
Дубль Роши принес «Ахмату» победу над «Ротором» в матче РПЛ
Три очка Кучерова вывели «Тампу» в четвертьфинал Кубка Стэнли
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь