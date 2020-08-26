«Шинник» в большинстве обыграл «Торпедо» и вышел в групповой этап Кубка России по футболу

В составе победителей мячи забили Денис Кутин (9-я минута) и Сергей Самодин (44). У проигравших отличился Владислав Адаев (79). На 51-й минуте матча полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Шинник» благодаря победе вышел в групповой этап Кубка России. В групповом этапе примут участие 30 команд, разделенные на 10 групп. В каждой группе будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команды ПФЛ обе встречи проведут дома. Клубы РПЛ, выступающие в еврокубках, начнут борьбу за трофей с 1/8 финала.