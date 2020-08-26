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21:40 (мск), источник: ТАСС

«Шинник» в большинстве обыграл «Торпедо» и вышел в групповой этап Кубка России по футболу

ТАСС, 26 августа. Ярославский «Шинник» в гостях обыграл столичное «Торпедо» в матче 1/64 финала Бетсити — Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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В составе победителей мячи забили Денис Кутин (9-я минута) и Сергей Самодин (44). У проигравших отличился Владислав Адаев (79). На 51-й минуте матча полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Шинник» благодаря победе вышел в групповой этап Кубка России. В групповом этапе примут участие 30 команд, разделенные на 10 групп. В каждой группе будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команды ПФЛ обе встречи проведут дома. Клубы РПЛ, выступающие в еврокубках, начнут борьбу за трофей с 1/8 финала.

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Результаты других матчей 1/64 финала.

«СКА-Хабаровск» — «Факел» (Воронеж) — 1:0;.

«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» — 0:1;.

«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва) — 0:1;.

«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1;.

«Оренбург» — «Алания» (Владикавказ) — 2:1;.

«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск) — 5:0;.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск) — 0:1;.

«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 4:1;.

«Чайка» (Ростовская область) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:2.

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