«Шинник» в большинстве обыграл «Торпедо» и вышел в групповой этап Кубка России по футболу

В составе победителей мячи забили Денис Кутин (9-я минута) и Сергей Самодин (44). У проигравших отличился Владислав Адаев (79). На 51-й минуте матча полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин получил вторую желтую карточку и покинул поле.
«Шинник» благодаря победе вышел в групповой этап Кубка России. В групповом этапе примут участие 30 команд, разделенные на 10 групп. В каждой группе будет по одному клубу из Российской премьер-лиги (РПЛ), Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Команды ПФЛ обе встречи проведут дома. Клубы РПЛ, выступающие в еврокубках, начнут борьбу за трофей с 1/8 финала.
Результаты других матчей 1/64 финала.
«СКА-Хабаровск» — «Факел» (Воронеж) — 1:0;.
«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» — 0:1;.
«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва) — 0:1;.
«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:1;.
«Оренбург» — «Алания» (Владикавказ) — 2:1;.
«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск) — 5:0;.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск) — 0:1;.
«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград) — 4:1;.
«Чайка» (Ростовская область) — «Текстильщик» (Иваново) — 0:2.