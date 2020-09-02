ФК «Знамя» с Павлюченко в составе вышел в групповой этап Кубка России

В основном составе «Знамени», которое выступает в первенстве Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), вышли бывшие игроки сборной России — защитники Ренат Янбаев и Александр Шешуков, нападающий Роман Павлюченко. Также клуб представляет завершивший после чемпионата мира — 2018 карьеру в сборной Александр Самедов.

Розыгрыш Кубка России с этого сезона проходит в новом формате: после стадии 1/64 финала будут созданы 10 групп из трех команд, представляющих Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ), Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и ПФЛ. Из каждой группы в 1/8 финала турнира выйдут клубы, которые займут первые места в своих группах. При этом шесть клубов, которые в следующем сезоне будут участвовать в еврокубках, начнут выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала.