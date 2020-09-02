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21:11 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все участники группового этапа Кубка России по футболу

ТАСС, 2 сентября. Стал известен состав участников группового этапа Бетсити — Кубка России по футболу. В среду прошли матчи 1/64 финала между командами Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Согласно новому формату турнира, вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды, которые будут представлять Тинькофф — Российскую премьер-лигу (РПЛ), Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и ПФЛ.

Российская Премьер-Лига

По итогам матчей среди команд ПФЛ в групповой этап пробились иркутский «Зенит», «Ленинградец» (Ленинградская область), пермская «Звезда», ногинское «Знамя», пятигорский «Машук-КМВ», ульяновская «Волга», московская «Родина», ставропольское «Динамо», новороссийский «Черноморец» и белгородский «Салют».

Фоторепортаж
Золотой дубль «Зенита»

Из клубов ФНЛ в групповой этап прошли красноярский «Енисей», «СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород», московские «Велес» и «Чертаново», «Оренбург», самарские «Крылья Советов», брянское «Динамо», ивановский «Текстильщик» и ярославский «Шинник».

От РПЛ в турнире сыграют 10 команд: московский «Спартак», екатеринбургский «Урал», «Тамбов», грозненский «Ахмат», «Сочи», казанский «Рубин», «Уфа», подмосковные «Химки», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал». Остальные шесть команд от РПЛ, пробившиеся по итогам прошлого сезона в еврокубки, начнут участие с 1/8 финала, в их числе петербургский «Зенит», московские «Локомотив», ЦСКА и «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».

Жеребьевка, по итогам которой команды будут распределены по группам, пройдет позднее.

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