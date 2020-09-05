Переговоры о матче «Родина» — «Спартак» на «Открытие-Арене» должны завершиться 7 сентября

Источник: РИА "Новости"

В пятницу в Москве прошла жеребьевка группового этапа Кубка России, по итогам которой в одну группу попали «Спартак», «Родина» и красноярский «Енисей», первые матчи пройдут 16—17 сентября . «Родина» и «Енисей» принимают своих соперников на стадионах «Янтарь» в Москве и «Центральный» в Красноярске соответственно. 4 сентября Архипов сообщил ТАСС о том, что матч со «Спартаком» может пройти на стадионе красно-белых, если клубы договорятся об условиях аренды «Открытие-Арены». На следующий день гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов сказал, что клуб обсудит этот вопрос с «Родиной», отметив, что решение будет принято в ближайшее время.

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«Мы ведем переговоры, но не я их веду и результатов пока не знаю — мы только вступили в них, — сказал Архипов. — Времени [на переговоры] фактически нет, по сути, в понедельник последний день, потому что за 10 дней [до матча] нужно решить вопросы с полицией, обеспечением безопасности игры; все заявки нужно подать за 10 дней. Думаю, 7 сентября все решится».

Спартак (Москва) Все о команде

«У нас всегда базовый вариант — стадион “Янтарь”, мы можем играть там, — подчеркнул гендиректор московского клуба. — Если успеем организовать более интересный вариант, конечно, нам хочется сыграть на большом стадионе при большом количестве зрителей. Если успеем получить выгодное для нас предложение, потому что те предложения, которые поступают от стадионов РПЛ, мягко говоря, нас не устраивают. Платить 4,5−5 млн рублей за одну игру — не в нашем бюджете».

«Родина» не готова платить за аренду больше 500 тыс. рублей

Собеседник агентства отметил, что если «Родина» и «Спартак» договорятся, это будет плюсом для всех. «Мы были бы готовы пойти на максимум 450−500 тысяч рублей за игру. Понятно, что на “Янтаре” это нам обойдется на порядок дешевле. Мы пошли бы [на другой стадион], чтобы матч был постатуснее, побольше было зрителей, но не дороже этой суммы», — сказал гендиректор «Родины».

«Хотелось бы и их не платить. Если удастся договориться со “Спартаком”, что нас не будут совсем финансово “прогибать” — это интересно. А пока остальные варианты не очень устраивают. У нас базовый вариант — “Янтарь”, но мы ищем вариант интереснее; успеем — хорошо, не успеем — будем играть на “Янтаре”», — резюмировал Архипов.

Кубок России впервые проводится в таком формате в сезоне-2020/21; согласно ему вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала будут сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них будет по одной команде от Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ); групповой этап Кубка России проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ — один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ — оба матча дома.