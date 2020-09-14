Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
13.09
Валенсия
Леванте
42
Футбол. Зарубежный
13.09
ПСЖ
Марсель
01
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
14:54 (мск), источник: ТАСС

Суд оштрафовал журналиста за проход на матч «Зенит» — «Спартак» по чужой аккредитации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 3 тыс. рублей внештатного сотрудника СМИ Михаила Мастюкова за то, что тот прошел на территорию стадиона «Газпром-Арена», где в июле прошел матч между футбольными клубами «Спартак» и «Зенит», по чужим документам. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Лучшие кадры матча.

В матче ½ финала Олимп — Кубка России в сезоне-2019/20 петербургский «Зенит» дома обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1, игра состоялась 19 июля. «Зенит» обыграл в финале «Химки» (1:0) 25 июля и стал обладателем трофея.

Спартак (Москва)

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Мастюкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (“Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований”). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей», — говорится в сообщении.

Зенит (Санкт-Петербург)

Как уточнили в пресс-службе, Мастюков на суде пояснил, что является внештатным сотрудником СМИ и в связи с ограничительными мерами, принятыми на массовых мероприятиях из-за пандемии коронавируса, на матч было очень сложно попасть. На стадионе присутствовало всего 7 548 зрителей.

Для того, чтобы попасть на стадион, он воспользовался аккредитацией на имя инженера стадиона по фамилии Чудакова. Аккредитация давала право попасть в пресс-центр и микст-зону арены, а также на комментаторские позиции, трибуну и футбольное поле, куда ограничен доступ. Мастюков был задержан, на суде он также сообщил, что полностью признает вину.

Название СМИ, внештатным сотрудником которого является Мастюков, в пресс-службе судов не уточнили.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
«Зенит» поборется за лидерство. 7-й тур РПЛ завершится сегодня
Следующий бой Нурмагомедова пройдет без зрителей
Охладили пыл. ЦСКА лишил «Спартак» лидерства в РПЛ
Неймар прокомментировал драку со своим участием в матче ПСЖ
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы: видео
«Челси» договорился о покупке голкипера
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь