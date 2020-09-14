Суд оштрафовал журналиста за проход на матч «Зенит» — «Спартак» по чужой аккредитации

Источник: РИА "Новости"

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В матче ½ финала Олимп — Кубка России в сезоне-2019/20 петербургский «Зенит» дома обыграл московский «Спартак» со счетом 2:1, игра состоялась 19 июля. «Зенит» обыграл в финале «Химки» (1:0) 25 июля и стал обладателем трофея.

Спартак (Москва) Все о команде

«Петроградский районный суд города Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Михаила Мастюкова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ (“Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований”). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей», — говорится в сообщении.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

Как уточнили в пресс-службе, Мастюков на суде пояснил, что является внештатным сотрудником СМИ и в связи с ограничительными мерами, принятыми на массовых мероприятиях из-за пандемии коронавируса, на матч было очень сложно попасть. На стадионе присутствовало всего 7 548 зрителей.

Для того, чтобы попасть на стадион, он воспользовался аккредитацией на имя инженера стадиона по фамилии Чудакова. Аккредитация давала право попасть в пресс-центр и микст-зону арены, а также на комментаторские позиции, трибуну и футбольное поле, куда ограничен доступ. Мастюков был задержан, на суде он также сообщил, что полностью признает вину.