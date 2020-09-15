«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 65-й минуте забил Мохамед Конате.

«Химки» и «Зенит» выступают в пятой группе, в которой также играет «Нижний Новгород». «Химки» встретятся с нижегородской командой в гостях 21 октября, «Зенит» — на своем поле 30 сентября.

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Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной-лиги (ПФЛ). Групповой этап проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ — один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ — оба матча дома.