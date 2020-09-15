«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России по футболу
ТАСС, 15 сентября. Подмосковные «Химки» обыграли иркутский «Зенит» со счетом 1:0 в гостевом матче группового этапа Бетсити — Кубка России по футболу.
ТАСС, 15 сентября. Подмосковные «Химки» обыграли иркутский «Зенит» со счетом 1:0 в гостевом матче группового этапа Бетсити — Кубка России по футболу.
Единственный гол на 65-й минуте забил Мохамед Конате.
«Химки» и «Зенит» выступают в пятой группе, в которой также играет «Нижний Новгород». «Химки» встретятся с нижегородской командой в гостях 21 октября, «Зенит» — на своем поле 30 сентября.
Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из Тинькофф Российской
Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, играющие в еврокубках, —