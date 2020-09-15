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18:39 (мск), источник: ТАСС

«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа Кубка России по футболу

ТАСС, 15 сентября. Подмосковные «Химки» обыграли иркутский «Зенит» со счетом 1:0 в гостевом матче группового этапа Бетсити — Кубка России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол на 65-й минуте забил Мохамед Конате.

«Химки» и «Зенит» выступают в пятой группе, в которой также играет «Нижний Новгород». «Химки» встретятся с нижегородской командой в гостях 21 октября, «Зенит» — на своем поле 30 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной-лиги (ПФЛ). Групповой этап проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ — один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ — оба матча дома.

Если команды на групповом этапе не смогут определить победителя в основное время, то назначается серия пенальти. За победу в основное время начисляется три очка, за победу в серии пенальти — два, за поражение в серии пенальти — одно. Победитель каждой из 10 групп выходит в 1/8 финала, с этой стадии начнут выступление в турнире команды, играющие в еврокубках, — санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар», «Ростов», московские «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

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