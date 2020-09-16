Болельщик «Зенита» оштрафован за оскорбительный баннер в адрес Федуна
Петроградский районный суд
Петроградский районный суд
Об этом сообщается в
В матче ½ финала Кубка России, который состоялся 19 июля на «Газпром-Арене», «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Сильвентойнен во время игры растянул баннер размером 27 на 40 метров, стилизованный под сериал «Черное зеркало». На баннере были изображены болельщики московского клуба и Федун.
Отмечается, что Сильвентойнен не оспаривал в суде свое правонарушение.