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14:42 (мск), источник: Sport24

Болельщик «Зенита» оштрафован за оскорбительный баннер в адрес Федуна

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал болельщика «Зенита» Андрея Сильвентойнена на 3 тыс. рублей за баннер в адрес владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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Источник: Sport24

Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

В матче ½ финала Кубка России, который состоялся 19 июля на «Газпром-Арене», «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:1. Сильвентойнен во время игры растянул баннер размером 27 на 40 метров, стилизованный под сериал «Черное зеркало». На баннере были изображены болельщики московского клуба и Федун.

Отмечается, что Сильвентойнен не оспаривал в суде свое правонарушение.

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