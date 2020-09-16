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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Уфа» обыграла «Ленинградец» в матче Кубка России

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. «Уфа» обыграла «Ленинградец» из Ленинградской области в матче группового этапа Кубка России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча 1-го тура в группе 4, прошедшая в поселке Рощино (Ленинградская область), завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы», в составе которой отличился Ловро Бизяк на 58-й минуте.

В следующих матчах соперником команд станет московское «Чертаново». «Ленинградец» сыграет с москвичами во втором туре, «Уфа» — в третьем.

По итогам группового этапа, который пройдет в один круг, 10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков сезона-2020/21.

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Ленинградец
0:1
Первый тайм: 0:0
Уфа
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