Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Родиной»
Стал известен состав «Спартака» на матч элитного раунда Кубка России с «Родиной».
Стал известен состав «Спартака» на матч элитного раунда Кубка России с «Родиной».
Нападающий
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Кутепов, Джикия, Айртон, Урунов, Крал, Бакаев, Соболев, Кокорин.
Запасные: Ребров, Гапонов, Голосов, Умяров, Маркитесов, Ларссон, Понсе.
«Родина»: Сальников, Юдинцев, Волков, Катаев, Коротков, Ламанов, Филиппов, Шавель, Айрапетян, Ерёменко, Абдусаламов.
Встреча 1-го тура группового этапа Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Соперником «Спартака» по групповому этапу также является «Енисей». С красноярской командой