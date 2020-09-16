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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Родиной»

Стал известен состав «Спартака» на матч элитного раунда Кубка России с «Родиной».

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий красно-белых Александр Кокорин впервые появится на поле в старте.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Кутепов, Джикия, Айртон, Урунов, Крал, Бакаев, Соболев, Кокорин.

Запасные: Ребров, Гапонов, Голосов, Умяров, Маркитесов, Ларссон, Понсе.

«Родина»: Сальников, Юдинцев, Волков, Катаев, Коротков, Ламанов, Филиппов, Шавель, Айрапетян, Ерёменко, Абдусаламов.

Встреча 1-го тура группового этапа Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Соперником «Спартака» по групповому этапу также является «Енисей». С красноярской командой красно-белые встретятся 21 октября.

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