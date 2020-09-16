«Спартак» упаковал в ворота «Родины» 5 мячей — Урунов и Понсе сделали все по красоте

Источник: Sport24

У «Спартака» в первом матче обновленного Кубка России — уникальный соперник. Вроде бы «Родина» — обычная команда ПФЛ, с массой молодых игроков и развеселыми матчами (3:2, 4:3 и далее по списку). Но главная фишка клуба — здесь одни сплошные экс-звезды «Спартака». В тренерском штабе — Максим Калиниченко и Александр Павленко, в дубле играют сыновья Андрея Тихонова и Юрия Гаврилова. Тренирует клуб экс-игрок сборной России и корейских клубов Денис Лактионов. О как!

Понятно, что стартовый состав «Родины» мало что говорит обычному болельщику. Но знайте, что этих парней тренируют особые для истории «Спартака» люди. Защитник Александр Коротков, кстати, — из академии «Зенита». Но порванные кресты поставили, собственно, крест на его карьере в российском топ-клубе.

Состав «Спартака» — довольно ожидаемый. В том смысле, что Тедеско дал отдохнуть некоторым игрокам основы. «Родину» можно обыграть и смешанным ростером, тем более на «Открытие Арене». Ну и главная новость по составу — Александр Кокорин наконец-то дебютировал в основе «Спартака». Он вышел в атаку вместе с Соболевым.

Первый тайм — прямо кубковая классика. Скромненькая команда рубилась по полной, даже отыскала пару опасных стандартов, да и вообще смотрелась исключительно бодро. А статусная команда вальяжно раскатывала мяч, играла скорее на расслабоне и создавала мало моментов. Ну, это обычная история — «Спартак» не провалил первые полчаса, просто играл мега-спокойно. Кокорин внедрялся в свободные зоны, Джикия в стиле Жиго совершал набеги на штрафную соперника, Урунов постоянно пытался обострить, а Крал палил издалека. Но толку от всего этого было не густо.

И все же «Спартак» рутинно сочинил первый гол. Окей, 35 минут «Родина» продержалась, но потом Бакаев, Зобнин и Соболев сделали все четко. Пас во фланг — прострел — открывание форварда «Спартака» — удар в касание. Делов-то! «Спартак» реально забил очень буднично, хотя гол — вполне себе качественный. 1:0 к перерыву — без сенсаций.

6−0 удары в створ, 6−1 угловые и аж 72−28 владение мячом. Цифры, говорящие примерно все о доминации «Спартака» в первом тайме. Вместе с тем прям супер-моментов команда Тедеско особо и не создала.

А вот у «Родины» даже был топовый момент — Еременко (не тот самый) умчался на встречу с Максименко, но залупил прямо в кипера «Спартака». На 51-й минуте товарищи из ПФЛ могли сравнять счет! Ничего себе.

Но дальше показал товар лицом и Остон Урунов. Не тот товар, что он купил в модных московских бутиках. А свой реально мощный дриблинг — да, в соперниках пацаны из ПФЛ, но все же. От этого крокета (фирменная фишка Андреса Иньесты) не перестала быть крокетой. Урунов и финт заложил изысканный, и в угол мяч положил метров с 20-ти. Кайфовый гол новичка «Спартака», и 2:0.

И все — «Родина» развалилась, красно-белые оперативно упаковали еще два гола в ворота соперника. Айртон и Зобнин без вариантов реализовали свои моменты — вот уже и плюс 4 для «Спартака». После поражения в дерби от ЦСКА забить много было важно для команды Тедеско. Пусть и в таком лайтовом матче Кубка России.

Но он точно не лайтовый для 17-летнего Магомедхабиба Абдусаламова. Для молодого страйкера матч на «Открытие Арене» — исторический. Абдусаламов забил самый важный гол в своей короткой карьере — качнул финтом Кутепова и зарядил в дальний. Просто офигительный мяч от янгстера «Родины»! Игрок юношеской сборной России — MVP матча, пусть его команда и проиграла 1:5.

Кстати, намного более статусный игрок — Александр Кокорин — сегодня не забил свой первый гол за «Спартак». Тедеско заменил его на Понсе на 61-й. Зато аргентинский форвард снова, как и с ЦСКА, забил гол из разряда «something special». Джикия классно подключился к атаке, с лета в касание сделал кросс в центр, где Понсе рыбкой ввинтил мяч в ворота. 5:1 — очень крутой гол «Спартака».