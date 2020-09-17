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00:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий выступил с критикой по поводу нового формата Кубка России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» в среду обыграл новороссийский «Черноморец» в первом матче групповой стадии Кубка России. По итогам группового этапа, который пройдет в один круг, 10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков сезона-2020/21.

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«Плохо оцениваю (формат Кубка России). Я абсолютно не согласен. Я ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это большое событие всегда для этих клубов. Но я не очень понимаю, почему, например, шестерка команд, которая не играет в групповом турнире, в 1/8 финала они еще все играют дома. Я не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество. То есть мы условно можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, и в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестерки», — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

«По групповому тоже есть много вопросов, сомнений, но это нужно попробовать. А здесь я просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестерка, не играя матчи группового этапа, я такого не видел нигде и никогда, то я еще больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала. Причем вполне вероятно, что они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием. Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она бы тоже хотела сыграть с ведущими командами страны у себя дома. Поэтому у меня много вопросов к этим домашним поединкам первой шестерки команд РПЛ», — добавил Слуцкий.

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