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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

«Ротор» на своём официальном сайте сообщил об отмене матча 1-го тура группового этапа Кубка России со ставропольским «Динамо».

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«В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды участие в матче со ставропольским “Динамо” невозможно», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч с «Динамо» стал для «Ротора» уже третьим подряд, который пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в клубе. Напомним, в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых инфекцией. Впоследствии команда не сыграла с «Краснодаром», за что ей было присуждено техническое поражение, а также пропустила матч с «Ростовом».

Матч ставропольского «Динамо» с «Ротором» должен был состояться 23 сентября.

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