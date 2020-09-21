«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

Матч с «Динамо» стал для «Ротора» уже третьим подряд, который пришлось отменить из-за вспышки коронавируса в клубе. Напомним, в стане волгоградского клуба было выявлено более 10 заражённых инфекцией. Впоследствии команда не сыграла с «Краснодаром», за что ей было присуждено техническое поражение, а также пропустила матч с «Ростовом».



Матч ставропольского «Динамо» с «Ротором» должен был состояться 23 сентября.