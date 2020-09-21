«Ротор» пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе
«Ротор» на своём официальном сайте сообщил об отмене матча 1-го тура группового этапа Кубка России со ставропольским «Динамо».
«Ротор» на своём официальном сайте сообщил об отмене матча 1-го тура группового этапа Кубка России со ставропольским «Динамо».
«В связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией футболистов и персонала команды участие в матче со ставропольским “Динамо” невозможно», — говорится в заявлении.
Матч с «Динамо» стал для «Ротора» уже третьим подряд, который пришлось отменить
Матч ставропольского «Динамо» с «Ротором» должен был состояться 23 сентября.