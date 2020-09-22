«Ротор» просит рассмотреть возможность переноса матча с «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

В понедельник было объявлено, что матч группового этапа Кубка России между «Ротором» и ставропольским «Динамо» не состоится из-за обнаружения случаев заражения коронавирусной инфекции в волгоградской команде.

«Ротор» направил официальные письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и директора ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Кубка России-2020/21 между командами «Динамо» и «Ротор» на резервную дату, — говорится в сообщении волгоградского клуба в Twitter.