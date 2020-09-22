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16:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротор» просит рассмотреть возможность переноса матча с «Динамо»

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» попросил президента Российского футбольного союза (РФС) и директора ставропольского «Динамо» Андрея Стежко рассмотреть возможность переноса матча команд в рамках Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

В понедельник было объявлено, что матч группового этапа Кубка России между «Ротором» и ставропольским «Динамо» не состоится из-за обнаружения случаев заражения коронавирусной инфекции в волгоградской команде.

«Ротор» направил официальные письма в адрес президента РФС Александра Дюкова и директора ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Кубка России-2020/21 между командами «Динамо» и «Ротор» на резервную дату, — говорится в сообщении волгоградского клуба в Twitter.

Ранее из-за коронавируса в волгоградском клубе не состоялись два матча премьер-лиги: «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Ротор». Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал волгоградцам технические поражения в этих встречах.

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