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18:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ротору» присудили поражение в матче КР со ставропольским «Динамо»

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Александр Рогулев. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес решение по несостоявшемуся матчу Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором», присудив волгоградскому клубу поражение, сообщил РИА Новости глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: Страница в "ВКонтакте" ФК "Ротор"

В понедельник было объявлено, что матч группового этапа Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором», проведение которого было намечено на 23 сентября, не состоится из-за случаев обнаружения коронавирусной инфекции в волгоградском клубе.

«Сегодня было вынесено решение по несостоявшемуся матчу “Ротора” и ставропольскому “Динамо”. “Ротору” было присуждено техническое поражение», — сказал Григорьянц по телефону.

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Ранее из-за коронавируса в волгоградском клубе не состоялись два матча Российской премьер-лиги: «Ротор» — «Краснодар» и «Ростов» — «Ротор». КДК РФС засчитал волгоградцам технические поражения в этих встречах.

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