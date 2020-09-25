«Ротору» присудили поражение в матче КР со ставропольским «Динамо»
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Александр Рогулев.
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Александр Рогулев.
В понедельник было объявлено, что матч группового этапа Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором», проведение которого было намечено на 23 сентября, не состоится
«Сегодня было вынесено решение по несостоявшемуся матчу “Ротора” и ставропольскому “Динамо”. “Ротору” было присуждено техническое поражение», — сказал Григорьянц по телефону.
Ранее