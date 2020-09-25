«Ротору» присудили поражение в матче КР со ставропольским «Динамо»

Источник: Страница в "ВКонтакте" ФК "Ротор"

В понедельник было объявлено, что матч группового этапа Кубка России между ставропольским «Динамо» и «Ротором», проведение которого было намечено на 23 сентября, не состоится из-за случаев обнаружения коронавирусной инфекции в волгоградском клубе.

«Сегодня было вынесено решение по несостоявшемуся матчу “Ротора” и ставропольскому “Динамо”. “Ротору” было присуждено техническое поражение», — сказал Григорьянц по телефону.

<iframe allow="autoplay" allowfullscreen width="560" height="315" frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=smotri_share&viewMode=external&brandsafety=&noSound=1&utm=shareembed&startId=1009891"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.