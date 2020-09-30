«Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» в матче Кубка России по футболу

Голами у победителей отметились Сергей Божин (36-я минута), Дмитрий Цыпченко (48), Антон Зиньковский (89) и Владислав Сарвели (90+3). В составе хозяев мяч забил Валерий Царукян (51).
«Крылья Советов» набрали три очка и после одного матча занимают первое место в таблице группы 7. «Динамо» после двух матчей идет вторым, набрав также три очка. «Ротор» замыкает таблицу, не набрав очков после одного матча — команде было засчитано техническое поражение за неявку на игру с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе.
В других матчах игрового дня «Нижний Новгород» в серии пенальти на выезде победил иркутский «Зенит» (основное время — 0:0), московская «Родина» разгромила дома красноярский «Енисей» (3:0), столичный «Велес» переиграл в гостях ульяновскую «Волгу» (4:2), пятигорский «Машук-КМВ» оказался сильнее на своем поле брянского «Динамо» (1:0), «Текстильщик» в гостях разгромил белгородский «Салют» (3:0), «СКА-Хабаровск» на выезде победил новороссийский «Черноморец» (3:1). Матч пермской «Звезды» с «Оренбургом» после ряда положительных тестов в составе клуба был отменен.
Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап проводится в один круг, клубы РПЛ оба своих матча проведут на выезде, клубы ФНЛ — один матч на выезде, один на своем поле, клубы ПФЛ — оба матча дома.