«Крылья Советов» разгромили ставропольское «Динамо» в матче Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Голами у победителей отметились Сергей Божин (36-я минута), Дмитрий Цыпченко (48), Антон Зиньковский (89) и Владислав Сарвели (90+3). В составе хозяев мяч забил Валерий Царукян (51).

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«Крылья Советов» набрали три очка и после одного матча занимают первое место в таблице группы 7. «Динамо» после двух матчей идет вторым, набрав также три очка. «Ротор» замыкает таблицу, не набрав очков после одного матча — команде было засчитано техническое поражение за неявку на игру с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в клубе.

В других матчах игрового дня «Нижний Новгород» в серии пенальти на выезде победил иркутский «Зенит» (основное время — 0:0), московская «Родина» разгромила дома красноярский «Енисей» (3:0), столичный «Велес» переиграл в гостях ульяновскую «Волгу» (4:2), пятигорский «Машук-КМВ» оказался сильнее на своем поле брянского «Динамо» (1:0), «Текстильщик» в гостях разгромил белгородский «Салют» (3:0), «СКА-Хабаровск» на выезде победил новороссийский «Черноморец» (3:1). Матч пермской «Звезды» с «Оренбургом» после ряда положительных тестов в составе клуба был отменен.