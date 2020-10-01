«Ленинградец» обыграл «Чертаново» в матче Кубка России
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Ленинградец» из Ленинградской области в серии пенальти победил «Чертаново» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. «Ленинградец» из Ленинградской области в серии пенальти победил «Чертаново» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Основное время встречи группы 4, прошедшей в Рощино, завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась победой «Ленинградца» со счетом 6:5.
В заключительном туре групповой стадии «Чертаново», в активе которого один балл, сыграет с «Уфой» (3). «Ленинградец» после двух туров набрал два очка и потерял шансы на попадание в
По итогам группового этапа, который пройдет в один круг, 10 победителей групп выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к шести участникам еврокубков сезона-2020/21.