«Ленинградец» обыграл «Чертаново» в матче Кубка России

Основное время встречи группы 4, прошедшей в Рощино, завершилось со счетом 0:0. Серия пенальти закончилась победой «Ленинградца» со счетом 6:5.

В заключительном туре групповой стадии «Чертаново», в активе которого один балл, сыграет с «Уфой» (3). «Ленинградец» после двух туров набрал два очка и потерял шансы на попадание в плей-офф турнира.