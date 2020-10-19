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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч Кубка России между «Велесом» и «Уралом» пройдет без зрителей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Сергей Астахов. Матч Кубка России по футболу между подмосковным «Велесом» и екатеринбургским «Уралом» пройдет без зрителей в связи с санитарными ограничениями в Московской области.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча заключительного тура группового турнира Кубка России запланирована на 21 октября и пройдет на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово. Власти Подмосковья в среду введут дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса: работа выставок и музеев, массовые спортивные мероприятия в регионе будут приостановлены, а наличие зрителей на трибунах будет запрещено. «Велес» в понедельник сообщил о приостановке продаж билетов на игру.

«В связи с санитарными ограничениями матч пройдет без зрителей», — сообщил РИА Новости представитель стадиона «Авангард».

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