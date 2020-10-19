Матч Кубка России между «Велесом» и «Уралом» пройдет без зрителей

Встреча заключительного тура группового турнира Кубка России запланирована на 21 октября и пройдет на стадионе «Авангард» в подмосковном Домодедово. Власти Подмосковья в среду введут дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса: работа выставок и музеев, массовые спортивные мероприятия в регионе будут приостановлены, а наличие зрителей на трибунах будет запрещено. «Велес» в понедельник сообщил о приостановке продаж билетов на игру.