Тренеры «Ротора» не полетели на матч Кубка России по футболу против «Крыльев Советов»
ТАСС, 20 октября. Тренерский штаб волгоградского «Ротора» не полетел в Самару на матч Бетсити — Кубка России против «Крыльев Советов». Об этом сообщает
ТАСС, 20 октября. Тренерский штаб волгоградского «Ротора» не полетел в Самару на матч Бетсити — Кубка России против «Крыльев Советов». Об этом сообщает
Тренеры волгоградцев будут заниматься подготовкой команды к субботней игре против «Локомотива» в рамках 12-го тура Тинькофф — Российской
Также сообщается, что на матч против «Крыльев Советов» отправилась группа футболистов основного состава, не принимавшая участие в матче с «Тамбовом», который прошел 18 октября, а также игроки молодежной команды.
Встреча с «Крыльями Советов» пройдет 21 октября. Команды играют в группе 7. Самарцы занимают первую строчку, набрав 3 очка. На втором месте с тем же количеством очков располагается ставропольское «Динамо», «Ротор» идет последним, не имея в активе набранных баллов (в матче «Динамо» (Ставрополь) — «Ротор» гостям было засчитано техническое поражения