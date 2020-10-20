Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Динамо К
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Истанбул Башакшехир
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА снял проклятие «Динамо»
15Россия — Украина: самый обидный гол нашего футбола
16:34 (мск), источник: ТАСС

Тренеры «Ротора» не полетели на матч Кубка России по футболу против «Крыльев Советов»

ТАСС, 20 октября. Тренерский штаб волгоградского «Ротора» не полетел в Самару на матч Бетсити — Кубка России против «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба «Ротора».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Тренеры волгоградцев будут заниматься подготовкой команды к субботней игре против «Локомотива» в рамках 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). В Самаре руководить игроками будет тренер-аналитик Вячеслав Беляев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что на матч против «Крыльев Советов» отправилась группа футболистов основного состава, не принимавшая участие в матче с «Тамбовом», который прошел 18 октября, а также игроки молодежной команды.

Встреча с «Крыльями Советов» пройдет 21 октября. Команды играют в группе 7. Самарцы занимают первую строчку, набрав 3 очка. На втором месте с тем же количеством очков располагается ставропольское «Динамо», «Ротор» идет последним, не имея в активе набранных баллов (в матче «Динамо» (Ставрополь) — «Ротор» гостям было засчитано техническое поражения из-за неявки по причине карантина).

Читайте также
 Ход привел к печальным последствиям: достойной смены золотому поколению в России не оказалось
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Краснодар» уведомил РПЛ о двух случаях коронавируса в команде
Тренер «Барселоны» признал игру Месси не лучшей
Трансфер российского игрока в топ-10 самых дорогих в истории АПЛ
Нурмагомедов назвал условие для реванша с Макгрегором
Игроки «Челси», МЮ и «Тоттенхэма» признаны лучшими в туре АПЛ
Российские клубы стартуют в Лиге чемпионов: Топ-5 ставок дня
Умер бронзовый призер чемпионата Европы по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь