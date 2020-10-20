Тренеры «Ротора» не полетели на матч Кубка России по футболу против «Крыльев Советов»

Тренеры волгоградцев будут заниматься подготовкой команды к субботней игре против «Локомотива» в рамках 12-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). В Самаре руководить игроками будет тренер-аналитик Вячеслав Беляев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7a02c433d4094688ece4" data-vnd="7a02c433d4094688ece4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7a02c433d4094688ece4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что на матч против «Крыльев Советов» отправилась группа футболистов основного состава, не принимавшая участие в матче с «Тамбовом», который прошел 18 октября, а также игроки молодежной команды.