«Спартак» вышел к «Енисею»: клубы РПЛ стартуют в Кубке России
Свои силы они проверят в гостевых матчах с командами ФНЛ.
Свои силы они проверят в гостевых матчах с командами ФНЛ.
Пока одни наши клубы начинают свой путь в еврокубках, для других команд РПЛ, кроме московского «Динамо» и «Ростова», наступает время элитного группового этапа Кубка России. В среду 21 октября пройдут девять поединков с их участием. Особо стоит отметить матч «Спартака» в Красноярске, на который
Элитный групповой этап, по сути, заменил кубковые стадии 1/32 и 1/16 финала. А «элитным» его назвали потому, что к клубам ПФЛ и ФНЛ, которые стартовали раньше, присоединились и представители РПЛ. Но только те, кто не представляет Россию в еврокубках сезона 2020/21. Они подключаются с 1/8 финала и будут принимать соперников на своем стадионе. РФС даже пришлось специально договариваться с УЕФА по поводу того, чтобы игры группового этапа проходили в те же дни, что и матчи еврокубков.
Экспериментально и то, что состав групп соответствует четкому критерию — по одной команде из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Сделано это, в том числе, для того, чтобы клубы из регионов, из третьей по статусу российской лиги, гарантированно имели возможность сыграть с командами из элитного дивизиона. Любительский футбол и
Для популяризации футбола в регионах изменение формата Кубка России — это правильное решение. Но, к сожалению,
из-запандемии коронавируса матчи проходят с малым количеством зрителей. Надеюсь, когда все ограничения снимут, мы действительно увидим эффект от реформы Кубка.
Представители «элиты» в этот раз подходят к Кубку России достаточно серьезно. В первом туре они камня на камне не оставили от представителей ПФЛ, играя на поле соперника и одержав девять побед в 10 матчах («Ротору» было засчитано техническое поражение с «Динамо» Ставрополь). Теперь — соперники позубастее, из ФНЛ. И опять младшие играют на своих полях. Так что, с точки зрения интриги, именно третий тур станет самым интересным.
Наибольшее внимание, естественно, к матчу на Центральном стадионе в Красноярске, где местный «Енисей» будет принимать московский «Спартак». Команда Доменико Тедеско полетела в Восточную Сибирь практически основным составом (за исключением новичка Виктора Мозеса). Зато c «Енисеем» могут сыграть Александр Кокорин и Зелимхан Бакаев.
Последние свои встречи в чемпионатах «Спартак» и «Енисей» выиграли с одинаковым счетом 3:2.
Напомним, что эти клубы объединяет спартаковская легенда — Дмитрий Аленичев. После отставки из «Спартака» следующим клубом в карьере
Казанский «Рубин» Леонида Слуцкого отложил выяснение отношений в Хабаровске до начала ноября (игру перенесли по просьбе казанского клуба). Из остальных матчей можно выделить волжское дерби «Крылья Советов» — «Ротор», игру недавних соперников за выживание в РПЛ «Оренбург» — «Сочи» и поединок «Чертаново» — «Уфа». У Рашида Рахимова будет шанс одержать первую победу после своего назначения главным тренером башкирцев, а за «Чертаново» может сыграть 15-летний вундеркинд Сергей Пиняев, который восстановился после травмы. Интересно было бы увидеть его на уровне такого серьезного соперника.
— Сергей Пиняев действительно способен вырасти в
Пиняев — самый молодой игрок, забивавший в ФНЛ: ему тогда было 15 лет, девять месяцев и десять дней. Сергей побил рекорд Даниила Шамкина больше чем на год: полузащитник «Зенита-2» забил «Тамбову» в марте 2019-го, когда ему было 16 лет, 11 месяцев и три дня (сейчас уже 18-летний Шамкин в обойме «Зенита», в чемпионском сезоне-2019/20 он вышел на поле в четырех матчах).