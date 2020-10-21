«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России
В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак».
В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак».
Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.
«Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в
Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату — без группового этапа.