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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» проиграл «Енисею», но вышел в плей-офф Кубка России

В матче группового этапа Кубка России «Енисей» принимал «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершилась со счётом 1:0.

Спартак (Москва)

Единственный гол был забит в начале второго тайма, на 47-й минуте. Его автором стал нападающий Хуан Лескано.

«Спартак», несмотря на поражение, занял первое место в группе 2 и вышел в плей-офф Кубка России. Красно-белые набрали 3 очка, как и «Енисей» с «Родиной», однако опередили соперников по дополнительным показателям. Московской команде предстоит сыграть в 1/8 финала соревнований.

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит». В прошлом сезоне петербургская команда в финале одолела «Химки». При этом турнир проводился по старому формату — без группового этапа.

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1:0
Первый тайм: 0:0
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