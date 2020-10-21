Кокорин потерялся, Понсе сломался. Одна радость у «Спартака» — он идёт дальше в Кубке

Московский «Спартак» проиграл «Енисею» в Кубке России. Дальний перелёт, экспериментальный состав, не лучшая игра лидеров — всё это вылилось в поражение красно-белых со счётом 0:1.

Спартак (Москва) Все о команде

Тедеско ожидаемо выпустил смешанный состав: место в воротах занял Артём Ребров, в обороне вышел молодой Леонид Миронов, также получили шанс Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян. Самым «основным» было трио атакующих футболистов Бакаев — Кокорин — Понсе. Аргентинец, кстати, оказался единственным легионером в заявке красно-белых на матч. Основные силы «Спартака» остались в Москве — готовиться к субботней игре чемпионата с «Краснодаром».

В составе «Енисея» можно отметить Александра Зотова, экс-футболиста «Спартака», который вывел хозяев на поле с капитанской повязкой. В атаке красноярцев вышли Анзор Саная и Хуан Лескано, имеющие опыт выступлений в РПЛ. Занятно, что и у «Енисея» был свой голкипер Ребров, и тоже со спартаковским прошлым — 23-летний Дмитрий. Он, правда, посмотрел матч с лавки.

«Спартак» даже в Кубке не отошёл от привычной схемы 3−5−2. Место слева занял Оганесян, номинальный вингер. Молодёжь «Спартака», как это часто бывает, немного волновалась. Маркитесов на 3-й минуте подарил мяч «Енисею» в простой ситуации, после чего возник первый более-менее опасный момент у ворот красно-белых.

«Енисей» больше оборонялся. Чаще всего красноярцы выходили в атаку через забросы на Санаю. На 7-й минуте хозяева заработали опасный штрафной — Лескано обыграл Кутепова, защитник красно-белых сфолил в опасной близости ворот. Удар Кичина не без проблем кулаками отбил Ребров.

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Нащупав слабую зону в обороне «Спартака», красноярцы продолжали грузить мяч вперёд, где зацепиться за него могли Лескано и Саная. Кутепов и Гапонов не всегда справлялись с этой задачей. Постепенно «Енисей» отодвинул игру от своих ворот. «Спартак» не мог подойти к штрафной хозяев до 14-й минуты, пока Понсе не вывел Бакаева на удар. Опарин занял правильную позицию и отвёл угрозу от своих ворот.



Совершенно выпадал из игры Александр Кокорин. Мяч до него доходил редко, а отходы в середину поля не несли опасности. Почти все атаки красно-белых разгонял Бакаев, но делал он это не всегда успешно. Стоит отметить смелую игру «Енисея»: красноярцы высоко встречали гостей, не опускались слишком глубоко в оборону, осложняя красно-белым розыгрыш мяча в ранней фазе атаки. «Спартак», в свою очередь, прессинг почти не использовал.

Красноярцы включались в контратаки при малейшей возможности. Каждый выпад нёс в себе опасность, в то время как позиционные атаки были менее острыми. Не лучшее качество поля затрудняло игру низом обеим командам.

На 18-й минуте очередной заброс «Енисея» чуть не привёл к опасности у ворот «Спартака». Оганесян, которому явно не хватало опыта игры на позиции латераля, проспал включение по флангу Михаила Комкова.



За 10 минут до конца основного времени Зотов получил болезненный удар: Оганесян жёстко поставил ногу на мяч, после чего бывший спартаковец влетел в соперника. Роман Галимов, главный арбитр встречи, фол не зафиксировал. Футболисты «Енисея» грамотно перекрывали «Спартаку» пути развития атаки. Забросы на Понсе и Кокорина редко приводили к чему-то опасному.

На 43-й минуте Сухомлинов разогнал атаку от своих ворот и нашёл передачей Хуана Лескано. Аргентинец пробил в ближний угол, Ребров без проблем поймал мяч. В ответной атаке «Спартак» создал опасный момент — Понсе сделал разрезающую передачу на Кокорина, который прокинул мяч мимо Опарина и упал на газон. Был ли пенальти? Галимов на «точку» не указал, и команды ушли на перерыв при счёте 0:0.

«Спартак» получил гол, едва выйдя из раздевалки. Недоработал с Лескано молодой Оганесян — аргентинец замыкал передачу на дальней штанге в гордом одиночестве. Ещё недавно Хуан играл в РПЛ, чуть не забил рабоной в ворота «Зенита», а теперь пылит в ФНЛ.

После забитого мяча хозяева сели в оборону. «Спартак» завладел мячом, но создать что-то опасное у них толком не получалось. Вдобавок ко всем проблемам на 54-й минуте Эсекьель Понсе получил повреждение: пытаясь накрыть соперника, аргентинец дёрнул заднюю поверхность бедра. Напрашивалась замена, но усилить игру «Спартаку» было, по сути, некем. На 57-й минуте «Спартак» провёл две перестановки: ушёл Кутепов, вместо него появился Руслан Литвинов. Покинул поле и Понсе — на замену вышел Михаил Игнатов. С уходом Кутепова капитанскую повязку получил Ребров.

Поначалу казалось, что «Спартак» сменил схему, но тактический рисунок красно-белых остался неизменным. Литвинов расположился в центре поля, а Маркитесов стал играть левого центрального защитника. Игнатов же действовал в центре атаки, практически на одной линии с Кокориным.



Команды играли почти без центра поля. Атаки «Спартака» сменялись быстрыми выпадами «Енисея». На 66-й минуте поле покинул Хуан Лескано, автор забитого мяча.

С уходом Понсе красно-белые окончательно потеряли возможность использовать забросы, а розыгрыши мяча низом не приносили результата.

Из всей молодёжи «Спартака», принимавшей участие в матче, можно отметить разве что Руслана Литвинова. Неоднократно он находил длинными передачами своих партнёров, а также грамотно разыгрывал мяч в середине поля. Тедеско выпустил ещё Шильцова, Петрунина, Кожедуба. На 77-й минуте всё тот же Литвинов нанёс хороший удар из-за пределов штрафной, Опарин отбил мяч на угловой.

«Спартак» пытался создать подобие финального штурма, но все подходы грамотно останавливал «Енисей». На 90-й минуте Песиков, вышедший на замену у хозяев, чуть было не забил второй гол в ворота красно-белых. Его удару в дальний угол не хватило точности — мяч прошёл в метре от штанги. Матч закончился победой «Енисея» со счётом 1:0.



Из поражения красно-белых можно сделать сразу несколько выводов. Прежде всего Тедеско проверил ближайший резерв — молодёжь «Спартака» к игре за первую команду пока явно не готова. Даже на фоне «Енисея», середняка ФНЛ, воспитанники красно-белых выглядели не лучшим образом.

Блекло провёл матч Александр Кокорин. В компании более молодых партнёров он, казалось, должен был стать главной ударной силой в атаке «Спартака». Тревожно за Понсе, который набрал отличную форму и получил неприятную травму. Болельщикам красно-белых остаётся лишь ждать результатов обследования Эсекьеля. «Енисей» можно похвалить за смелую игру с представителем РПЛ. «Спартак» идёт дальше в Кубке России, но будет ли биться за него до конца, учитывая борьбу с «Зенитом» в чемпионате?