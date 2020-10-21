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18:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Хет-трик после 86-й минуты и гол со своей половины поля — удивительный камбэк «Урала»!

Лига чемпионов отдыхает.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в подмосковном Домодедово было жарко. За выход в следующий этап Кубка России сошлись «Велес» и «Урал». Казалось, сенсации быть — хозяева вели в счёте до 86-й минуты, но затем проснулся Эрик Бикфалви, похоронивший шансы москвичей. Как это было? Сейчас расскажем.

Болельщики на люльке

В связи с ограничениями на фоне пандемии коронавирусной инфекции, кубковый матч проходил без зрителей. Но болельщики «Урала», прилетевшие на выезд, проявили смекалку. Чтобы поддержать команду, они заказали автокран и забрались в люльку.

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Но ещё до стартового свистка изобретательные фаны вдруг исчезли. Как сообщает коллега Севастиан Терлецкий в своём телеграм-канале, прибывшие полицейские потребовали прекратить несогласованный перфоманс. Но здравый смысл всё же победил — болельщики снова взмыли над стадионом «Авангард» в начале второго тайма.

Идея с люлькой, конечно, не нова. Но как же приятно наблюдать за подобной картиной. Ребята — вы крутые!

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Исход матча решил хет-трик Бикфалви

Первый тайм прошёл без забитых мячей. Всё самое вкусное команды оставили на вторые 45 минут. Хозяева вышли вперёд в дебюте второго тайма, после удара Артёма Максименко. Несмотря на попытки «Урала» сравнять, счёт на табло не менялся вплоть до 86-й минуты.

На последних минутах гости устроили штурм ворот «Велеса». После очередного навеса мяч попал в руку одному из игроков хозяев. Судья решительно указал на «точку». Самое забавное — реакция тренера москвичей на одиннадцатиметровый. Кажется, крик: «Ты чего делаешь?» был слышен на всё Домодедово. Причём не совсем понятно, к кому обращался коуч — к своему подопечному или арбитру. Эрик Бикфалви с точки не промазал — 1:1, а тренера выдворили с лавки. Гости на кураже понеслись вперёд. Спустя три минуты румынский легионер, оказавшийся расторопней остальных в чужой штрафной, оформил дубль.

На 93-й минуте «Велес» получил право на угловой. Как это обычно бывает, прибежал и вратарь. Стандартное положение реализовать не удалось. Всё тот же Бикфалви, настоящий герой дня, запустил мяч в пустые ворота со своей половины поля!
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«Урал» занимает первое место в группе и выходит в 1/8 финала. На этой стадии в кубковый турнир вступают клубы, занявшие в прошлом сезоне места с 1-е по 6-е соответственно. Жеребьёвка состоится после окончания группового этапа.

Салават Муртазин

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Урал
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