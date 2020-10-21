«Химки» с Куатом победили по пенальти «Нижний Новгород» и вышли в 1/8 Кубка России

Футбольный клуб «Химки», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, успешно выступил в элитном раунде Кубка России и вышел в 1/8 финала, передает корреспондент Vesti.kz.

Это удалось благодаря победе над «Нижним Новгородом». Первый тайм завершился вничью 0:0, а во втором нижегородцы вышли вперед. Такой результат выводил в следующий раунд именно команду из ФНЛ. Но на 74-й минуте Мохамед Конате сравнял счет. До финального свистка счет не изменился и по правилам команды били послематчевые пенальти.

Серия пенальти в итоге затянулась — чуть точнее оказались футболисты «Химок», победившие со счетом 10:9.