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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Химки» с Куатом победили по пенальти «Нижний Новгород» и вышли в 1/8 Кубка России

До 74-й минуты подмосковный клуб не попадал в следующий раунд.

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Источник: РИА "Новости"

Футбольный клуб «Химки», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, успешно выступил в элитном раунде Кубка России и вышел в 1/8 финала, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это удалось благодаря победе над «Нижним Новгородом». Первый тайм завершился вничью 0:0, а во втором нижегородцы вышли вперед. Такой результат выводил в следующий раунд именно команду из ФНЛ. Но на 74-й минуте Мохамед Конате сравнял счет. До финального свистка счет не изменился и по правилам команды били послематчевые пенальти.

Серия пенальти в итоге затянулась — чуть точнее оказались футболисты «Химок», победившие со счетом 10:9.

Исламбек Куат вышел в стартовом составе и был заменен на 59-й минуте. Вместо него вышел Денис Глушаков. Добавим, что в прошлом розыгрыше турнира «Химки» дошли до финала, где уступили питерскому «Зениту».

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Нижний Новгород
1:1
Первый тайм: 0:0
Химки
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