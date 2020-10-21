Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал
Шахтер Д
23
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Олимпиакос П
Марсель
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Аталанта
Футбол. Кубок России
19:00
Чертаново
Уфа
04
Футбол. Кубок России
18:30
Шинник
Ахмат
П 3:4
11
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Ротор
30
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Сочи
П 2:4
11
Футбол. Кубок России
16:00
Нижний Новгород
Химки
П 9:10
11
Футбол. Кубок России
16:00
Динамо Бр
Тамбов
02
Футбол. Кубок России
15:00
Енисей
Спартак
10
Футбол. Кубок России
15:00
Текстильщик
Арсенал Т
П 3:4
00
Футбол. Кубок России
14:00
Велес
Урал
13
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
10Сборная России разошлась миром с Венгрией
21:08 (мск), источник: БЕЛТА

Максим Володько дебютировал в составе футболистов «Тамбова»

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник Максим Володько дебютировал в составе «Тамбова» и помог команде выйти в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в заключительном поединке группового этапа «Тамбов» обыграл в Брянске местное «Динамо» со счетом 2:0 и занял 1-е место в 10-й группе. Максим Володько провел на поле весь матч.

Тульский «Арсенал» с белорусским полузащитником Юрием Ковалевым в составе также пробился в 1/8 финала, одолев в серии послематчевых пенальти ивановский «Текстильщик» — 4:3 (игровое время — 0:0).

Тамбов (Тамбов)

Вышли в плей-офф и футболисты екатеринбургского «Урала», за который выступает белорусский защитник Николай Золотов. Сегодня уральцы обыграли на выезде московский клуб «Велес» с результатом 3:1.

Успешно преодолели групповую стадию кубкового розыгрыша московский «Спартак», «Химки», самарские «Крылья Советов», «Сочи», «Уфа» и грозненский «Ахмат». Еще один участник плей-офф определится 4 ноября после матча хабаровского СКА и казанского «Рубина».

Российские представители в еврокубковых турнирах начнут выступление в Кубке страны сразу с 1/8 финала. Это «Зенит» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, а также «Краснодар» и «Ростов».

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Я устал! В этом котике многие узнаю себя - видео
Кокорин потерялся, Понсе сломался. Но «Спартак» идет дальше в КР
Гимнастка вошла в топ-25 самых сексуальных женщин России (фото)
«Спартаку» предписали провести домашнюю игру РПЛ без зрителей
Норвежские лыжницы оправдались за препараты от астмы
Хет-трик после 86-й минуты. Удивительный камбэк «Урала» в КР
«Реал» принимает «Шахтер» в ЛЧ (трансляция)
Куртки Xiaomi с утеплителем из аэрогеля продают по суперцене
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь