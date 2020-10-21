Максим Володько дебютировал в составе футболистов «Тамбова»

Сегодня в заключительном поединке группового этапа «Тамбов» обыграл в Брянске местное «Динамо» со счетом 2:0 и занял 1-е место в 10-й группе. Максим Володько провел на поле весь матч.

Тульский «Арсенал» с белорусским полузащитником Юрием Ковалевым в составе также пробился в 1/8 финала, одолев в серии послематчевых пенальти ивановский «Текстильщик» — 4:3 (игровое время — 0:0).

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Вышли в плей-офф и футболисты екатеринбургского «Урала», за который выступает белорусский защитник Николай Золотов. Сегодня уральцы обыграли на выезде московский клуб «Велес» с результатом 3:1.

Успешно преодолели групповую стадию кубкового розыгрыша московский «Спартак», «Химки», самарские «Крылья Советов», «Сочи», «Уфа» и грозненский «Ахмат». Еще один участник плей-офф определится 4 ноября после матча хабаровского СКА и казанского «Рубина».