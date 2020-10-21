«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу
ТАСС, 21 октября. «Уфа» в гостях победила столичное «Чертаново» со счетом 4:0 в матче третьего тура Бетсити — Кубка России по футболу. Команда вышла в 1/8 финала турнира.
ТАСС, 21 октября. «Уфа» в гостях победила столичное «Чертаново» со счетом 4:0 в матче третьего тура Бетсити — Кубка России по футболу. Команда вышла в 1/8 финала турнира.
В составе победителей отличились Тимур Жамалетдинов (9-я минута), не реализовавший до этого пенальти, Дмитрий Сысуев (58), Вячеслав Кротов (69) и Комнен Андрич (78).
«Уфа» выиграла оба матча и с шестью очками заняла первое место таблицы группы 4, которое гарантирует выход в
Также в
Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из Тинькофф — Российской