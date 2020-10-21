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21:11 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 21 октября. «Уфа» в гостях победила столичное «Чертаново» со счетом 4:0 в матче третьего тура Бетсити — Кубка России по футболу. Команда вышла в 1/8 финала турнира.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей отличились Тимур Жамалетдинов (9-я минута), не реализовавший до этого пенальти, Дмитрий Сысуев (58), Вячеслав Кротов (69) и Комнен Андрич (78).

«Уфа» выиграла оба матча и с шестью очками заняла первое место таблицы группы 4, которое гарантирует выход в плей-офф. На второй строчке с двумя баллами расположился «Ленинградец» (Ленинградская область), на третьей — «Чертаново» (1 балл).

Уфа (Уфа)

Также в плей-офф по итогам матчей среды вышли «Тамбов» (группа 10; 6 очков), подмосковные «Химки» (группа 5; 5), «Сочи» (группа 8; 5), самарские «Крылья Советов» (группа 7; 6) и грозненский «Ахмат» (группа 6; 5).

Кубок России в сезоне-2020/21 проходит в новом формате. Вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала сформированы 10 групп по три команды. В каждой по одной команде из Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Групповой этап проводится в один круг. Со стадии 1/8 финала начнут выступление санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар», «Ростов», московские «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

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