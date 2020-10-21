«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в 1/8 финала Кубка России по футболу

В составе победителей отличились Тимур Жамалетдинов (9-я минута), не реализовавший до этого пенальти, Дмитрий Сысуев (58), Вячеслав Кротов (69) и Комнен Андрич (78).

«Уфа» выиграла оба матча и с шестью очками заняла первое место таблицы группы 4, которое гарантирует выход в плей-офф. На второй строчке с двумя баллами расположился «Ленинградец» (Ленинградская область), на третьей — «Чертаново» (1 балл).

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Также в плей-офф по итогам матчей среды вышли «Тамбов» (группа 10; 6 очков), подмосковные «Химки» (группа 5; 5), «Сочи» (группа 8; 5), самарские «Крылья Советов» (группа 7; 6) и грозненский «Ахмат» (группа 6; 5).