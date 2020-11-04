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12:39 (мск), источник: Sport24

«Рубин» проиграл «СКА-Хабаровск» и вылетел из Кубка России

Футболисты Рубина потерпели поражение от СКА-Хабаровск в заключительном туре группового этапа Кубка России. Перенесенная игра, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сергея Юрана.

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Источник: Sport24

Единственный гол на 76-минуте забил Рамазан Гаджимурадов. В концовке встречи казанцы могли сравнять счет, но дебютировавший за команду 19-летний форвард Кирилл Климов попал в штангу.

«СКА-Хабаровск» с 6 очками финишировал на 1-м месте в группе 9 и завоевал путевку в 1/8 финала Кубка России. Из турнира выбыли «Рубин» и «Черноморец», занявшие 2-е и 3-е места соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА-Хабаровск
1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
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