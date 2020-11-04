«Все оправдания уже не имеют никакого значения». Слуцкий — о вылете «Рубина» из Кубка России

По ходу игры серьезную травму получил полузащитник Дарко Йевтич, который через некоторое время после удара по лицу потерял сознание при оказании первой помощи. Хавбека привели в чувство и госпитализировали — у него тяжолое сотрясение и перелом кости носа.

— Мы потеряли двух основных игроков основного состава, потратили кучу сил, еще и не прошли в следующую стадию Кубка, поэтому у нас здесь сплошное комплексное разочарование, — цитирует Слуцкого сайт «Рубина».

— Сильно ли повлиял сбитый режим? Игроки долгое время, такое чувство, не могли «проснуться».

— Всем тяжело играть в Хабаровске, это понятно. У нас нет такого опыта. Мы выбрали единственный вариант — прилететь в день игры, прилетели за три часа до начала матча. Нет, это понятно, что и перелет всегда тяжелый, и поле искусственное, и в таких погодных условиях мы не играли. Но все эти оправдания уже не имеют никакого значения.

— В начале матча бросилось в глаза, что хозяева лучше работают с мячом. Дело в искусственном поле, к которому надо было привыкнуть?

— Дело во всем. Дело в состоянии, в котором нужно играть. Я не думаю, что у нас был такой опыт, когда ты играешь с самолета, при семичасовой разнице во времени, искусственное поле, холод. Я понимал, что игра будет тяжелая, поэтому мы выставили по существу максимально возможный стартовый состав.

— «Рубин» создал не так много моментов, как в играх РПЛ. Сказалось ли отсутствие Хвичи и Деспотовича?

— Повторюсь, здесь скорее сказались все перечисленные выше факторы. Если бы даже были Деспотович и Квара, не думаю, что моментов было бы принципиально больше. Потому что слишком непривычные для нас были условия, с которыми, к сожалению, мы не справились.